An Giang : Le tourisme communautaire, levier de professionnalisation et gardien de l'identité multiculturelle

Située en amont du delta du Mékong, la province d’An Giang s’impose progressivement comme une destination emblématique du tourisme communautaire. En s’appuyant sur une gestion de plus en plus professionnelle et sur la mise en valeur de son patrimoine naturel et culturel singulier, cette région frontalière parvient à transformer ses atouts endogènes en leviers durables de développement socioéconomique.
Le temple Bà Chua Xu, sur la montagne Sam, est une destination touristique célèbre d’An Giang. Photo : Nguyên Luân
Le Festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam attire de nombreux habitants et touristes. Photo : Nguyên Luân
La forêt de cajuput Tra Su dans le district de Tinh Biên est une forêt submergée dans le Sud et une destination célèbre pour des excursions dans la province d'An Giang. Photo: Nguyên Thang / VNP
L’église de Cù Lao Giêng (commune de Cu Lao Giêng), construite en 1877, constitue une attraction prisée des visiteurs. Photo: VNA
Le village de tissage de Châu Phong, situé dans la commune éponyme, est une destination emblématique du tourisme culturel cham, où les visiteurs peuvent découvrir l’art ancestral du tissage de la brocatelle ainsi que la vie quotidienne et les traditions communautaires du peuple cham. Photo: VNA
La danse des tambours Chhay-dăm, inscrite au patrimoine culturel immatériel national, occupe une place emblématique dans les pagodes khmères d’An Giang. Mêlant la puissance des rythmes de tambours aux mouvements martiaux inspirés du Bokator, cette danse est exécutée lors des grandes fêtes traditionnelles khmères. Elle incarne un lien culturel singulier, symbole de force collective, de discipline et de cohésion communautaire. Photo: VNA


