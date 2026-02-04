An Giang : Le tourisme communautaire, levier de professionnalisation et gardien de l'identité multiculturelle

La danse des tambours Chhay-dăm, inscrite au patrimoine culturel immatériel national, occupe une place emblématique dans les pagodes khmères d’An Giang. Mêlant la puissance des rythmes de tambours aux mouvements martiaux inspirés du Bokator, cette danse est exécutée lors des grandes fêtes traditionnelles khmères. Elle incarne un lien culturel singulier, symbole de force collective, de discipline et de cohésion communautaire. Photo: VNA