An Giang : Le tourisme communautaire, levier de professionnalisation et gardien de l'identité multiculturelle

L’église de Cù Lao Giêng (commune de Cu Lao Giêng), construite en 1877, constitue une attraction prisée des visiteurs. Photo: VNA
Le village de tissage de Châu Phong, situé dans la commune éponyme, est une destination emblématique du tourisme culturel cham, où les visiteurs peuvent découvrir l’art ancestral du tissage de la brocatelle ainsi que la vie quotidienne et les traditions communautaires du peuple cham. Photo: VNA
La danse des tambours Chhay-dăm, inscrite au patrimoine culturel immatériel national, occupe une place emblématique dans les pagodes khmères d’An Giang. Mêlant la puissance des rythmes de tambours aux mouvements martiaux inspirés du Bokator, cette danse est exécutée lors des grandes fêtes traditionnelles khmères. Elle incarne un lien culturel singulier, symbole de force collective, de discipline et de cohésion communautaire. Photo: VNA