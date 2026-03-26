Ambiance électorale à Truong Sa : un engagement citoyen au cœur de l’océan

Pham Thanh Liem, président du Comité populaire de la zone spéciale de Truong Sa, a déclaré : « C’est la deuxième fois que l’île de Truong Sa organise des élections le même jour que le reste du pays (la première fois, c’était en 2021). Il s’agit d’une tâche particulière qui exige une préparation minutieuse en dépit des contraintes géographiques et climatiques importantes. »

Avec une détermination politique affirmée, le Comité électoral spécial a surmonté les difficultés et mis en œuvre de manière proactive des mesures globales pour coordonner les forces présentes sur l’île de Truong Sa. L’objectif était de garantir que chaque bulletin de vote parvienne aux électeurs à temps, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leurs droits et devoirs de citoyens, conformément à la loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des représentants aux conseils populaires.

Scène de la cérémonie d'ouverture des élections au bureau de vote n° 14, zone spéciale de Truong Sa. Photo diffusée par la VNA

Au nom de l’équipe électorale, le lieutenant-colonel Vu Duc Quynh, commandant de l’île de Truong Sa, a ouvert le scrutin et rappelé le règlement électoral ainsi que les règles de fonctionnement des bureaux de vote. Il a souligné : « Il s’agit d’un événement politique majeur du pays, d’une mission essentielle pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, et d’une vaste manifestation démocratique à Truong Sa visant à promouvoir le droit de souveraineté de tous les électeurs résidant ou travaillant sur l’île. »

Aujourd’hui, chaque électeur, par son vote, choisit des représentants exemplaires pour représenter le peuple de l’ensemble du pays, de la province de Khanh Hoa et de la zone spéciale de Truong Sa, contribuant ainsi à la construction d’un pays prospère, démocratique, équitable et civilisé.

Habitants, officiers et soldats votent au bureau de vote n° 14, zone spéciale de Truong Sa. Photo diffusée par la VNA

Le caporal Nguyen Thanh An, jeune soldat arrivé sur l’île en 2025, a confié : « C’est la première fois que je participe à une élection, et je suis d’autant plus honoré de voter dans la zone spéciale de Truong Sa, un avant-poste de la Patrie en plein océan. Je suis très fier, heureux et enthousiaste de participer à cette journée nationale électorale avec les électeurs de tout le pays, d'exercer mon droit et mon devoir civiques conformément à la Constitution et aux lois. »

Après avoir voté, les électeurs verront leur carte d’électeur tamponnée « vote effectué » par un membre de la commission électorale, dans le coin supérieur gauche. Mme Le Thi Minh Dieu, habitante de l’île de Truong Sa, a déclaré : « Je suis très fière d’avoir exercé mon droit et mon devoir civique et j’espère que les représentants élus seront des personnes vertueuses et talentueuses, à la hauteur de la volonté et des aspirations du peuple ; qu’ils continueront à veiller au développement socio-économique, à renforcer la défense et la sécurité nationales, et en particulier la sécurité des militaires et des civils de la zone spéciale de Truong Sa, afin que Truong Sa devienne rapidement un centre économique, culturel et social maritime du pays, un rempart solide protégeant la souveraineté maritime et insulaire de la nation. »

Bureau de vote sur l'île de Truong Sa, zone spéciale de Truong Sa, province de Khanh Hoa. Photo diffusée par la VNA

Les électeurs du bureau de vote n° 14, zone spéciale de Truong Sa, votent pour élire les délégués de la 16e Assemblée nationale et les membres des conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031. Photo diffusée par la VNA

Le lieutenant-colonel Tran Huy Phung, officier politique de l’île de Truong Sa, a déclaré : « Afin d’assurer le bon déroulement des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des représentants aux conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le même jour que les élections nationales, le Comité du Parti et le commandement de l’île ont mis l’accent sur une coordination et une orientation globales, et ont mené des préparatifs approfondis dès le début. L’accent a été mis sur la propagande visuelle et la mobilisation, avec des méthodes variées et adaptées aux réalités de l’île et aux caractéristiques des électeurs. »

Par ailleurs, le respect des horaires de service et la préparation au combat demeurent une priorité absolue. Officiers, soldats et habitants de l’île sont déterminés à assurer la sécurité en toutes circonstances sur la ligne de front de la Patrie, contribuant ainsi au bon déroulement et à la sécurité absolue de cette fête nationale.

Ambiance des élections sur l'île de Truong Sa, zone spéciale de Truong Sa, province de Khanh Hoa, le matin du 15 mars 2026. Photo diffusée par la VNA

Texte : Minh Nguyet - Photos : Revue Vietnam Illustré/Agence vietnamienne d’information Traduction: Diêu Vân