96e anniversaire de la fondation du Parti : un nouveau jalon dans l’histoire héroïque du peuple vietnamien

Le camarade Nguyen Ai Quoc prend la parole au Congrès de Tours, qui voit la naissance du Parti communiste français. Il fut le premier Vietnamien à devenir communiste et est considéré comme l’un des fondateurs du Parti communiste français (décembre 1920).Photo : VNA
Du 6 janvier au 7 février 1930, la Conférence d’unification des organisations communistes, fondant le Parti communiste du Vietnam, se tient à Hong Kong (Chine) sous la présidence du camarade Nguyen Ai Quoc, représentant de l’Internationale communiste. Cette conférence eut valeur de Congrès fondateur, marquant un tournant majeur de la révolution vietnamienne, mettant fin à la crise politique et ouvrant la voie à l’indépendance nationale, à la réunification du pays et à la libération de l’oppression coloniale et féodale. Photo : VNA
Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Ho Chí Minh proclame la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Photo : VNA
Vers 11h30 du 30 avril 1975, les chars de l’Armée de libération enfoncent les grilles du Palais présidentiel, marquant la victoire finale après 30 ans de résistance de la nation. Photo: VNA
L’organisation réussie du 14e Congrès du Parti (du 19 au 23 janvier 2026) constitue un jalon d’une importance particulière, illustrant la synthèse approfondie, la continuité et le développement créatif des orientations des congrès précédents. Photo : VNA
Programme artistique et politique « La Patrie dans le cœur », à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. Photo : VNA
Un programme artistique spécial intitulé « Sous la glorieuse bannière du Parti » a eu lieu à Hanoï. Photo: VNA