96e anniversaire de la fondation du Parti : un nouveau jalon dans l’histoire héroïque du peuple vietnamien

Du 6 janvier au 7 février 1930, la Conférence d’unification des organisations communistes, fondant le Parti communiste du Vietnam, se tient à Hong Kong (Chine) sous la présidence du camarade Nguyen Ai Quoc, représentant de l’Internationale communiste. Cette conférence eut valeur de Congrès fondateur, marquant un tournant majeur de la révolution vietnamienne, mettant fin à la crise politique et ouvrant la voie à l’indépendance nationale, à la réunification du pays et à la libération de l’oppression coloniale et féodale. Photo : VNA