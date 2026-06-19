Xây trường học cho xã biên giới phải đảm bảo về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, trên toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường/tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố. Năm 2025, cả nước đã khởi công xây dựng đồng loạt 108 trường/108 xã biên giới thuộc 19 tỉnh, thành phố, trong đó 100 trường sử dụng ngân sách Trung ương và 8 trường sử dụng ngân sách địa phương, nguồn vốn huy động xã hội hóa. Năm 2026 đã khởi công, động thổ xây dựng đồng loạt 121 trường/121 xã biên giới còn lại, thuộc 17 tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Hiện có 1/108 trường được khởi công năm 2025 hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đối với 100 trường đầu tư, thí điểm năm 2025 sử dụng ngân sách Trung ương thì có 11/100 trường đang được thi công phần hoàn thiện (vượt tiến độ); 54/100 trường đã được thi công xong phần thô (bảo đảm tiến độ); 29/100 trường đang được tập trung thi công tầng 3 phần thân; chuẩn bị chuyển bước thi công phần hoàn thiện (nguy cơ chậm tiến độ); 6/100 trường chậm tiến độ. Tất cả 100 trường đều được các tỉnh, thành phố cam kết hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Ngày 19/3/2026, có 121 trường tại 17 tỉnh, thành phố đã được đồng loạt khởi công. Các địa phương đang giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư (quy hoạch xây dựng, lập hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở…).

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nguyên nhân chính gây chậm tiến độ, làm phát sinh tổng mức đầu tư là: Khó khăn do điều kiện địa hình, địa chất, thời tiết (mưa, sương mù,…); không có đủ vật liệu xây dựng và nhân lực thi công; giá nguyên, nhiên, vật liệu và nhân công tại thị trường biến động mạnh, tăng cao (các nhà thầu có tâm lý chờ giảm giá để bù lỗ…); phát sinh bất lợi trong thi công (chủ yếu biến đổi địa chất, dẫn tới không thể thi công và thiết kế lại, điều chỉnh thiết kế…).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, các địa phương, bộ, ngành đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt. Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền và sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng yêu cầu không thể chậm trễ, việc triển khai phải hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn trong quá trình thi công và sử dụng; bảo đảm đồng thời các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành ngay. Tinh thần là khánh thành trường gắn với tổ chức khai giảng năm học mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trình bày báo cáo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30/8/2026; không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức dạy và học.

Để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ và chất lượng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trên địa bàn, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải bám sát công trường, bám sát từng dự án, từng điểm nghẽn và phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc kiểm tra, đôn đốc các dự án. Mỗi công trình phải có đường găng tiến độ theo ngày, theo tuần, có người chịu trách nhiệm từng hạng mục, có phương án bù tiến độ đối với các công trình chậm tiến độ; có cơ chế xử lý ngay các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng, nhân lực, máy móc thiết bị…

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh có cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/6. Đây là cam kết chính trị, thể hiện trách nhiệm của địa phương trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các địa phương phải chủ động xây dựng, phê duyệt đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh cụ thể cho năm học mới; có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu bộ môn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định…/.