Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy

Quang cảnh Lễ phát động ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Gia Lai có gần 90 km đường biên giới tiếp giáp hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng của Vương quốc Campuchia, với 1 cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và 7 xã biên giới gồm: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Chía và Ia O. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi các đối tượng thường lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương biên giới cùng hệ thống đường mòn, lối mở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 210 vụ với 450 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2kg ma túy các loại. Dù tình hình trên tuyến biên giới cơ bản được kiểm soát, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động phạm tội phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải chủ động đấu tranh từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.

Đợt cao điểm được triển khai trong thời gian 3 tháng, từ ngày 15/6 - 15/9/2026, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan khu vực XIV cùng các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Đợt cao điểm cũng gắn với mục tiêu thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành tiêu chí “xã không ma túy” tại các xã Ia Pnôn, Ia Púch và Ia Mơ; năm 2027 hoàn thành tại các xã Ia Chía, Ia Dom và Ia Nan; đến năm 2028 hoàn thành tại xã Ia O, hướng tới 100% xã biên giới của tỉnh đạt tiêu chí “xã không ma túy”.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đợt cao điểm lần này không chỉ nhằm kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, toàn lực lượng quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an về chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tập trung đấu tranh triệt xóa tận gốc các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy; kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường phải thực hiện nghiêm phương châm “5 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm hiệu quả thực hiện.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm tại các địa bàn trọng điểm. Với phương châm “Chủ động - quyết liệt - hiệu quả - không khoan nhượng với tội phạm ma túy”, Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm cùng các cấp, ngành và nhân dân xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.