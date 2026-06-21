Xây dựng thế trận biên phòng vững chắc từ hoạt động an sinh

Tại xã Cù Lao Dung, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cù Lao Dung tổ chức chương trình “Hành quân xanh” năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức tiến hành trao tặng 110 phần quà cho người già neo đơn, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo trên địa bàn xã Cù Lao Dung với tổng trị giá trên 75 triệu đồng. Bên cạnh hoạt động trao quà, đoàn viên, thanh niên các đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng tình đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu phối hợp với nhiều đơn vị và mạnh thường quân tổ chức trao tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là hơn 37 triệu đồng.

Theo Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, các hoạt động được triển khai nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); góp phần tri ân các gia đình chính sách, đồng thời chia sẻ, động viên các hộ dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.



Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính quân hàm xanh trong lòng nhân dân khu vực biên giới biển; qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc./.