Với chủ đề “Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”, tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề như: Bạo lực học đường, an toàn trên môi trường mạng, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, sân chơi lành mạnh cho trẻ em, kỹ năng sống, định hướng tương lai và quyền tham gia của trẻ em... Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề mà thiếu nhi quan tâm, qua đó cung cấp thêm thông tin, định hướng và kỹ năng cần thiết để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Đại biểu chủ trì chương trình đối thoại. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Liên quan đến các vấn đề an toàn trường học, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, đây là những nội dung được ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện thường xuyên. Sở đã tổ chức tập huấn cho giáo viên nhằm trang bị kiến thức cơ bản để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chủ động phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước tại trường học cũng như tại gia đình. Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, đặc biệt là dạy bơi và kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước. Ngành từng bước huy động các nguồn lực để đầu tư hồ bơi trong trường học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dạy bơi cho học sinh trong nhà trường.

Đối với vấn đề tạo sân chơi, không gian sáng tạo cho học sinh, ông Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, ngành đang từng bước triển khai dạy học STEM, ứng dụng kỹ thuật trong các buổi học tự chọn tại trường học. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế nên nhiều học sinh trong tỉnh chưa có nhiều cơ hội tiếp cận lĩnh vực này. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục củng cố và phát triển các câu lạc bộ STEM trong trường học, tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. Ngành sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp các phòng thực hành STEM, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để hỗ trợ các trường, nhất là ở khu vực nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và ước mơ sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Kim Rương cho biết, chương trình đối thoại là dịp để tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em được lắng nghe một cách đầy đủ, thực chất, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các cấp, các ngành tiếp tục hành động quyết liệt, trách nhiệm hơn trong việc bảo đảm các quyền của trẻ em, nhất là quyền được tham gia, được bảo vệ và được tạo điều kiện phát triển toàn diện. Thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai các chính sách liên quan đến trẻ em, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những nội dung mà các sở, ngành đã trao đổi, cam kết tại chương trình.

Trao học bổng động viên tinh thần học tập cho các em thiếu nhi. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN.

Ông Kim Rương đề nghị, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề trẻ em quan tâm, nhất là phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn giao thông và mở rộng các sân chơi, không gian sáng tạo, tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận khoa học, công nghệ và chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc kết nối, đồng hành cùng trẻ em; giải quyết kịp thời những vấn đề các em quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em phát huy quyền tham gia, phát triển tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và hoàn thiện bản thân, trở thành những công dân có ích cho xã hội./.