Xây dựng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên mới, là nền tảng của chuyển đổi số và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu hiện có, bảo đảm dữ liệu phải "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chưa hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh. Cùng với đó, cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kho lưu trữ, hệ thống lưu trữ điện tử, phần mềm quản lý dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và lưu trữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị mình.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đến nay có 5 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện khai thác, quản trị và sử dụng 8 cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các cơ quan Trung ương xây dựng. Các đơn vị tại địa phương đều triển khai thực hiện tốt việc khai thác, quản trị và sử dụng các hệ thống, cơ sở dữ liệu theo đúng lộ trình, quy định và hướng dẫn của các cơ quan chủ quản. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau đang quản trị và vận hành 2 hệ thống do Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng, gồm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Bùi Tứ Hải, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Đối với Khối nhà nước, tỉnh cần xây dựng 43 cơ sở dữ liệu chuyên ngành để triển khai thực hiện tại địa phương, trong đó, có 39 cơ sở dữ liệu được triển khai sử dụng trên phạm vi toàn tỉnh, 4 cơ sở dữ liệu chỉ sử dụng nội bộ sở, ngành. Đến nay, 36/43 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm tiến độ đề ra; 7 cơ sở dữ liệu còn lại đang tiếp tục được triển khai. Trong số các cơ sở dữ liệu đã vận hành, 26 hệ thống cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” theo quy định.

Ban Chỉ đạo cũng cho biết các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng, thực hiện nộp lưu theo quy định và từng bước số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, khai thác và chuyển đổi số.

Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và và các tổ chức chính trị - xã hội, tổng khối lượng tài liệu hiện đang được quản lý của Đảng là 2.697,5 m, đã chỉnh lý 1.284,8 m, chỉ thực hiện scan và đặt tên file tài liệu, chưa chỉnh lý là 1.412,7 m, trong đó đã số hóa 99,1 m tương đương 486.267 trang tài liệu. Tại các cơ quan, tổ chức nhà nước, Trung tâm Lưu trữ lịch sử và Ủy ban nhân dân các xã phường, tổng khối lượng tài liệu hiện đang được quản lý tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh là 55.588,01 m; trong đó đã chỉnh lý 14.340,30 m và 41.247,71 m tài liệu chưa được chỉnh lý, cần tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng dữ liệu cũng như tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyển đổi số của tỉnh./.