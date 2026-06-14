Việt Nam thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân với Bulgaria

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh cùng các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã nhấn mạnh ý trên tại Hội thảo quốc tế thường niên "Năng lượng hạt nhân Bulgaria - An ninh năng lượng quốc gia, khu vực và toàn cầu" diễn ra từ ngày 10-12/6 tại thành phố Varna.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, sự kiện do Hiệp hội Năng lượng Nguyên tử Bulgaria (BULATOM) tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện nhiều tổ chức quốc tế trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang điều chỉnh chiến lược năng lượng nhằm ứng phó với các thách thức về an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và nhu cầu điện gia tăng. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Bộ Năng lượng Bulgaria, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Bulgaria, đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), EURATOM, cùng nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp năng lượng hàng đầu. Đại diện các cơ quan ngoại giao, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam, cũng tham dự và phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch BULATOM Bogomil Manchev nhấn mạnh nhu cầu điện năng toàn cầu đang tăng mạnh do quá trình công nghiệp hóa, số hóa nền kinh tế, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân tiếp tục giữ vai trò là nguồn cung cấp quan trọng nhờ có sản lượng lớn, ổn định và phát thải carbon thấp. Ông Bogomil Manchev cho rằng Bulgaria cần tiếp tục đầu tư phát triển điện hạt nhân, đồng thời đánh giá cao triển vọng của công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).

Thứ trưởng Năng lượng Bulgaria Lyubomira Gancheva khẳng định nước này sẽ tiếp tục triển khai các dự án điện hạt nhân mới nhằm bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, an toàn và có tính cạnh tranh. Bà nhấn mạnh chiến lược phát triển điện hạt nhân của Bulgaria cần bảo đảm hài hòa giữa an ninh năng lượng, hiệu quả kinh tế và các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại hội thảo, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam: Tầm nhìn chiến lược cho an ninh năng lượng và hợp tác quốc tế”. Đại sứ cho biết, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu điện năng của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới. Việt Nam đang xây dựng cơ cấu năng lượng đa dạng, cân bằng và bền vững, trong đó năng lượng hạt nhân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Việt Nam triển khai chương trình điện hạt nhân trên cơ sở thận trọng, có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Việt Nam ưu tiên nghiên cứu, lựa chọn các công nghệ tiên tiến đã được kiểm chứng, đồng thời chú trọng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Bulgaria trong vận hành Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy và đào tạo nhân lực chuyên ngành, Đại sứ đề xuất tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực đào tạo chuyên gia, nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hạt nhân. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác năng lượng hạt nhân Việt Nam - Bulgaria vào cuối năm nay nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã làm việc với lãnh đạo Đại học Kinh tế Varna và Nhà máy đóng tàu Odessos để trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các hoạt động tại Varna góp phần quảng bá chủ trương phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Việt Nam, tăng cường kết nối với các đối tác Bulgaria và châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học-công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria./.