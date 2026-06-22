Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Sự kiện là dấu mốc mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, cụ thể hóa các cam kết hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia nhằm xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong kỷ nguyên số.

Tham dự lễ khai mạc, về phía nước chủ nhà Lào có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vansy Kuamoua, cùng lãnh đạo các vụ chức năng liên quan. Về phía Việt Nam có Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Phương Thảo; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; cùng đại diện Ban Tổ chức, các chuyên gia, giảng viên và 40 học viên là cán bộ truyền thông, nhà báo tiêu biểu đại diện cho 4 loại hình báo chí chủ chốt của Lào ở cả trung ương và địa phương. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Vansy Kuamoua, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa ban tổ chức hai nước. Ông nhấn mạnh, hai khóa bồi dưỡng lần này là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, là quả ngọt thực tế đầu tiên ngay sau khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác song phương vào ngày 13/5 vừa qua.

Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định Khóa đào tạo bồi dưỡng lần này không chỉ đơn thuần là việc dạy và học thông thường, mà chính là bước đi đầu tiên vững chắc trong số 15 bước đi lớn mà hai bên sẽ cùng nhau tổ chức thực hiện trong suốt giai đoạn 5 năm (2026 - 2030) theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Vansi Kuamoua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào, phát biểu khai mạc Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu dành cho đội ngũ nhà báo, cán bộ truyền thông của Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đặc biệt, ông bày tỏ tự hào khi hai khóa học đã tập hợp được lực lượng hùng hậu gồm 40 nhà báo cốt cán trên cả nước; trong đó có 8 nhà báo nữ. Các học viên đến từ các cơ quan báo chí cấp trung ương, báo Quân đội, báo Công an và các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương trực thuộc các tỉnh, thành của Lào. Sự tham gia đồng đều và đông đủ này phản ánh rõ nét tính thống nhất, tinh thần chủ động và sự tịnh tiến đồng bộ của toàn ngành báo chí Lào trước làn sóng chuyển đổi số toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đặng Thị Phương Thảo cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), các nền tảng mạng xã hội và thiết bị di động đang làm thay đổi căn bản từ gốc rễ quy trình sản xuất, phương thức phân phối cũng như hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng.

Trong bối cảnh đó, nhà báo ngày nay không chỉ cần kỹ năng viết và tác nghiệp truyền thống, mà còn phải làm chủ công nghệ mới, biết khai thác dữ liệu, sử dụng hiệu quả các công cụ AI, sản xuất nội dung đa phương tiện và thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng.

Đại diện Cục Báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng phân tích thẳng thắn, dù AI mang lại những cơ hội bứt phá to lớn để tối ưu hóa năng suất lao động, hỗ trợ phân tích dữ liệu phức tạp và đổi mới quy trình sáng tạo, nhưng công nghệ không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn được bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức của người làm báo. Càng trong thời đại số, khi cuộc đấu tranh chống lại nạn tin giả và thông tin xuyên tạc diễn ra khốc liệt trên không gian mạng, các giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng như tính chính xác, tính định hướng khách quan, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị lại càng trở nên quan trọng và cần được giữ vững hơn bao giờ hết.

Từ thực tế đó, chương trình đào tạo kéo dài 5 ngày (từ 22/6 đến 26/6/2026) tại thủ đô Viêng Chăn đã được thiết kế một cách khoa học, tiên tiến và mang tính thực tế rất cao. Tại khóa học về ứng dụng AI, các phóng viên của Lào sẽ được tiếp cận các chuyên đề cốt lõi như: Tổng quan ứng dụng AI trong báo chí hiện đại; Kỹ năng tối ưu hóa câu lệnh chuyên sâu cho từng loại hình sản phẩm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh; Hướng dẫn tự thiết lập "Trợ lý AI" (AI Assistant) cá nhân hóa mà không cần nền tảng lập trình mã hóa; đồng thời nhận diện sâu sắc các rủi ro pháp lý và đạo đức nghề nghiệp khi sử dụng AI. Song song đó, khóa bồi dưỡng về thiết bị di động sẽ chuyển giao các kỹ năng tác nghiệp cơ động, giúp phóng viên sản xuất nhanh chóng, linh hoạt các tác phẩm đa phương tiện ngay tại hiện trường.

Bên cạnh giá trị chuyên môn thuần túy, việc tổ chức hai khóa học liên tục này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam là tài sản vô giá, trường tồn qua các thế hệ. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được lãnh đạo cấp cao hai bên xác định là một trong những trụ cột cốt lõi, lâu dài nhất.