Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Toà án Luật Biển Quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại ITLOS kể từ khi Tòa đi vào hoạt động năm 1996. Việc PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này cũng thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế; khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Thành công này đồng thời khẳng định sự đánh giá tích cực của các quốc gia thành viên UNCLOS về những đóng góp ngày càng thực chất của Việt Nam đối với các cơ quan LHQ và luật pháp quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên bỏ phiếu thẩm phán ITLOS. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Đối với PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, việc giành thắng lợi tại cuộc bầu cử có tính cạnh tranh rất cao phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với phẩm chất, năng lực chuyên môn và uy tín của một chuyên gia pháp lý quốc tế Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm phán ITLOS đúng theo các nguyên tắc độc lập, khách quan quy định tại Quy chế của Tòa, qua đó thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước, góp phần củng cố trật tự pháp lý trên biển. Là quốc gia luôn nhất quán đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế, ủng hộ Hiến chương LHQ và UNCLOS 1982, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Công ước, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác biển và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển bền vững trên biển và đại dương./.