Việt Nam ghi dấu ấn trong lộ trình tăng cường xây dựng năng lực tuân thủ và tiêu chuẩn AI khu vực

Ông Nguyễn Nam Hải (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia Việt Nam trong lễ công bố MOU đa phương về tăng cường xây dựng năng lực S&C về AI khu vực. Ảnh: Đỗ Vân - PV TTXVN tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Hội đồng Tiêu chuẩn Singapore và 40 năm thành lập Hội đồng Kiểm định Singapore, trong hai ngày 11-12/6, Singapore đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiêu chuẩn và Tuân thủ (S&C) và công bố Lộ trình S&C 2035 nhằm định hướng cách thức các doanh nghiệp Singapore sẽ cạnh tranh và phát triển trong môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp.

Biên bản ghi nhớ (MOU) đa phương giữa EnterpriseSG với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Việt Nam và Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia đã được công bố với kỳ vọng sẽ tăng cường xây dựng năng lực S&C về Trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng và kết nối toàn cầu.

Lộ trình S&C 2035 dựa trên 3 trụ cột chiến lược sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của sự phát triển S&C của Singapore. Thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo đó EnterpriseSG sẽ hỗ trợ các công ty Singapore ở mọi giai đoạn tăng trưởng để phát triển và áp dụng các tiêu chuẩn, cũng như đạt được chứng nhận sớm, đặc biệt là trong các lĩnh vực tăng trưởng trọng điểm như AI, y học chính xác và điện gió ngoài khơi. Điều này sẽ cho phép các công ty đổi mới và mở rộng quy mô một cách tự tin. Thứ hai là xây dựng hệ sinh thái sẵn sàng cho tương lai. EnterpriseSG sẽ tăng cường hệ sinh thái S&C của Singapore, bao gồm cả lĩnh vực Thử nghiệm, Kiểm tra và Chứng nhận (TIC), để hỗ trợ đổi mới, phát triển nhân tài và đáp ứng sự phát triển của quy định. Thứ ba là tăng cường vai trò của Singapore như một đối tác đáng tin cậy trong hệ sinh thái S&C khu vực và toàn cầu. Singapore sẽ tăng cường quan hệ đối tác trên các nền tảng khu vực và quốc tế, đồng thời xây dựng dựa trên thế mạnh của mình với tư cách là trung tâm chất lượng khu vực đáng tin cậy để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và tiếp cận thị trường cho các công ty Singapore.

Với mục tiêu đó, 5 MOU được ký kết giữa EnterpriseSG và các đối tác quốc tế cũng như khu vực đã được chính thức công bố tại Tiệc Gala và Hội nghị thượng đỉnh S&C, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ đến hợp tác trong các Công nghệ quan trọng và mới nổi (CET), AI và tính bền vững. Trong số đó, MOU đa phương với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Việt Nam và Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng năng lực tuân thủ và tiêu chuẩn AI khu vực.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore, ông Gan Kim Yong, nhấn mạnh Singapore sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác châu Á để phát triển hợp tác tiêu chuẩn, xây dựng năng lực và hỗ trợ sự nhất quán hơn trong các lĩnh vực như năng lượng, phát triển bền vững, số hóa và các công nghệ mới nổi. Đánh giá về việc ký kết MOU nói trên với các các đối tác Đông Nam Á, là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Việt Nam và Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia, ông Gan Kim Yong cho rằng bước đi này góp phần hỗ trợ trao đổi kiến thức, thúc đẩy khả năng tương tác của các khuôn khổ quản trị và đảm bảo, đồng thời khám phá khả năng hợp tác và hướng dẫn ở cấp khu vực. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho toàn khu vực bằng cách tạo sự tự tin cho các công ty hoạt động xuyên biên giới và xuyên thị trường, từ đó củng cố các mối liên kết trong khu vực, dòng chảy công nghệ và đầu tư toàn cầu.

Thành công của Singapore phụ thuộc vào việc kết nối với thế giới, và một hệ sinh thái S&C mạnh mẽ đóng vai trò nền tảng quan trọng cho sự tin cậy và khả năng tương tác trong thương mại toàn cầu. Lộ trình S&C 2035 sẽ củng cố nền tảng trong các lĩnh vực như sức khỏe và an toàn cộng đồng, tính bền vững, sức chống chịu trong kinh doanh và niềm tin kỹ thuật số, đồng thời củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm đáng tin cậy, sẵn sàng cho tương lai./.