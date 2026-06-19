Việt Nam-Áo tăng cường hợp tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

Lãnh đạo Tập đoàn Rosenbauer cho biết với lịch sử 160 năm phát triển, Rosenbauer hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia và là đối tác uy tín của nhiều lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Rosenbauer bắt đầu hợp tác với Việt Nam từ năm 1988 thông qua các chương trình cung cấp phương tiện, thiết bị chuyên dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các chương trình hợp tác đã góp phần hỗ trợ Việt Nam từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực ứng phó với cháy nổ, thiên tai và các tình huống khẩn cấp, đồng thời trở thành một trong những điểm sáng trong hợp tác Việt Nam – Áo trong lĩnh vực an toàn cộng đồng và ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt - Áo trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Rosenbauer về các lĩnh vực hợp tác song phương. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, lãnh đạo Tập đoàn Rosenbauer cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo đã trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai, thảm họa tại Việt Nam. Phía Áo bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác hiện có, đồng thời quan tâm thúc đẩy việc nghiên cứu và triển khai dự án ODA tiếp theo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn cộng đồng và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.