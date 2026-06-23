Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 13 cá nhân tại Đại hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên. Ông Lê Văn Dần được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khóa mới. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thu hút tối thiểu 10% dân số tham gia khu vực kinh tế tập thể; số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 50% trở lên; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 25%; khoảng 80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; 65% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 1.500 hợp tác xã và 600 tổ hợp tác, 8 liên hiệp hợp tác xã; trong đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác do đồng bào dân tộc thiểu số tham gia quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 30% hợp tác xã đổi mới ứng dụng công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; ít nhất 30% hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các mô hình sản xuất xanh, sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn hoặc các tiêu chuẩn sản xuất bền vững phù hợp; 100% xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số có ít nhất 1 mô hình hợp tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.

Mục tiêu xây dựng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Đắk Lắk phát triển năng động, hiệu quả, bền vững; tăng nhanh cả về số lượng, quy mô, chất lượng; đa dạng về loại hình, ngành nghề và hình thức hợp tác; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất gắn với chuỗi giá trị và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại đại hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh, sứ mệnh lớn nhất của khu vực kinh tế tập thể Đắk Lắk trong giai đoạn tới không chỉ là thành lập thêm hợp tác xã mà phải xây dựng được những hợp tác xã thực sự mạnh. Những hợp tác xã có khả năng dẫn dắt thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu, có năng lực chế biến sâu, có thương hiệu, dữ liệu, ứng dụng công nghệ và có sức cạnh tranh quốc tế.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khóa mới phải kiến tạo hệ sinh thái phát triển cho hợp tác xã, dẫn dắt sự đổi mới. Mỗi cán bộ Liên minh Hợp tác xã phải trở thành người kết nối - kết nối chính sách với thực tiễn, kết nối khoa học với sản xuất, kết nối doanh nghiệp với nông dân, kết nối thị trường với sản phẩm. Tin tưởng Đắk Lắk sẽ trở thành trung tâm kinh tế tập thể của Tây Nguyên - nơi mỗi hợp tác xã là một hạt nhân phát triển, mỗi thành viên là một chủ thể đổi mới sáng tạo.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, với nguồn lực phong phú và nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch cộng đồng, công nghiệp chế biến và logistics, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các mô hình hợp tác xã có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị. Khuyến khích xây dựng các hợp tác xã theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động hợp tác xã.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh phải phát huy vai trò là trung tâm tư vấn, hỗ trợ, kết nối nguồn lực, là chỗ dựa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên và là cầu nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng. Đồng thời, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, kết nối cung cầu, giải quyết đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP; tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về đất đai, vốn, thị trường, nguồn nhân lực cho các hợp tác xã…

Tính đến 31/12/2025, tỉnh Đắk Lắk có 510 tổ hợp tác, 1.201 hợp tác xã và 7 liên hiệp hợp tác xã. Doanh thu bình quân hàng năm của hợp tác xã đạt 2,9 tỷ đồng/năm, tổ hợp tác đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Nhiều mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhiều hợp tác xã đã trở thành hạt nhân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.../.