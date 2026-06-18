Ứng dụng công nghệ VAR trong các trận đấu bóng đá ngày càng hiệu quả

Đội trưởng Quang Hải đại diện CAHN nhận danh hiệu Cúp vô địch V-League. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF chia sẻ: Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã không ngừng đổi mới. Trong giai đoạn tiếp theo, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các giải đấu, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/2026 đã khép lại với 340 trận đấu sôi động, hấp dẫn và giàu cảm xúc; ghi nhận sự ổn định trong công tác tổ chức thi đấu, tạo điều kiện thuận lợi để các câu lạc bộ chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện và thi đấu. Chất lượng chuyên môn được nâng cao với những trận đấu hấp dẫn.

Kết quả, tại Giải bóng đá Vô địch quốc gia (V.League 1-2025/2026), Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành ngôi vô địch, Câu lạc bộ Thể Công – Viettel xếp thứ Nhì, Câu lạc bộ Ninh Bình xếp thứ Ba. Câu lạc bộ Hà Nội đoạt Giải phong cách. Danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thuộc về ông Polking Alexandre, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải được trao cho cầu thủ Nguyễn Quang Hải (số 19, Câu lạc bộ Công an Hà Nội). Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là Nguyễn Đình Bắc (số 9, Câu lạc bộ Công an Hà Nội). Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng là Alan Sebastiao Alexandre (số 72, Câu lạc bộ Công An Hà Nội)…



Với Giải hạng Nhất quốc gia 2025/2026, Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai lên ngôi vô địch, Câu lạc bộ Bắc Ninh xếp thứ Nhì đồng thời nhận giải Phong cách, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Ba. Danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất giải được trao cho ông Nguyễn Việt Thắng, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai. Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc là Trần Minh Vương (số 8 Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai). Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Anh (số 89 Câu lạc bộ Trẻ PVF-CAND). Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là De Santana Santos Thaileon (số 99 Câu lạc bộ Quy Nhơn United)…

Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với người hâm mộ. Dấu ấn nổi bật của mùa giải là việc ứng dụng công nghệ VAR ngày càng hiệu quả và ổn định, từng bước hướng tới mục tiêu tự chủ trong công tác vận hành. VAR được triển khai tại toàn bộ các trận đấu của Giải Vô địch quốc gia V.League 1-2025/2026 (ngoại trừ hai vòng đấu cuối thi đấu cùng thời điểm), áp dụng từ vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 và tại 10 trận đấu quan trọng của Giải hạng Nhất quốc gia 2025/2026. Việc này góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác trong điều hành và từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Ban tổ chức vinh danh CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Các giải đấu chuyên nghiệp là môi trường cạnh tranh đỉnh cao của các câu lạc bộ, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống bóng đá quốc gia, góp phần đào tạo, phát triển và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các đội tuyển quốc gia. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng các giải đấu, xây dựng môi trường thi đấu ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và hấp dẫn, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và trên đấu trường quốc tế.../.