Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành



Theo đó, ACV gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/6/2026 đối với các vị trí việc làm gồm: nhân viên vệ sinh sân, đường giao thông; vệ sinh sân đường khu bay; vận hành trang thiết bị kỹ thuật; y tế; lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất; bảo trì, sửa chữa hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật. Trong đó, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên vệ sinh sân, đường giao thông; vệ sinh sân đường khu bay chỉ cần tốt nghiệp trong học phổ thông, không quá 35 tuổi.

Các vị trí còn lại đều yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật đến đại học trở lên; tiếng Anh trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên, tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.



ACV cam kết tất cả các vị trí việc làm nêu trên đều có thu nhập không dưới 13 triệu đồng/người/tháng; người lao động làm việc không quá 48 giờ/tuần; được đảm bảo các quyền lợi theo quy định pháp luật. Quá trình làm việc, người lao động sẽ được đào tạo và phát triển kỹ năng.