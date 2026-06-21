Tuyên dương 95 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc

Đại diện Ban tổ chức trao biểu trưng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Đây là những gia đình tiêu biểu dù công tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, các gia đình đều có điểm chung là nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng mái ấm hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, gia đình luôn là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo; khẳng định lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò đặc biệt của gia đình: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt".

Theo bà Thái Thu Xương, giai đoạn 2021-2026, người lao động phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, biến động kinh tế thế giới cùng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Trong hoàn cảnh đó, nhiều gia đình công nhân vừa phải bảo đảm sinh kế, vừa chăm lo con cái và giữ gìn hạnh phúc; Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn cũng đã có những chính sách về an sinh xã hội, việc làm, nhà ở, phúc lợi đoàn viên.

Đồng hành cùng người lao động, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Chợ Tết Công đoàn", "Mái ấm Công đoàn", "Sổ tiết kiệm Công đoàn cùng em tiếp bước"; đồng thời nhân rộng các mô hình "Ngày hội gia đình công nhân", "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", "Lễ cưới tập thể", "Trại hè cho con công nhân lao động"..., góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng văn hóa gia đình trong công nhân, viên chức, lao động.

Nhấn mạnh vai trò của gia đình đối với mỗi người lao động, bà Thái Thu Xương cho rằng, đằng sau những thành tích trong lao động, công tác luôn có điểm tựa vững chắc là gia đình. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia của người thân đã tiếp thêm động lực để người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 95 gia đình được tuyên dương hôm nay là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng triệu gia đình đoàn viên trên cả nước. Mỗi gia đình là một câu chuyện đẹp, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên.

Trước xu thế mới, áp lực công việc, gánh nặng mưu sinh và sự thay đổi trong cấu trúc gia đình đang đặt ra nhiều thách thức đối với việc giữ gìn hạnh phúc. Bà Thái Thu Xương đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm công tác gia đình, chăm lo đời sống đoàn viên, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, an toàn, tạo điều kiện để người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Đối với công nhân, người lao động, bà Thái Thu Xương mong mỗi gia đình công nhân, viên chức, lao động cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, lao động sáng tạo và dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, chia sẻ, yêu thương các thành viên. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những người lao động hạnh phúc; mỗi người lao động hạnh phúc sẽ góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển và một xã hội ổn định, tiến bộ.

Tại chương trình, nhiều gia đình tiêu biểu đã giao lưu chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình vượt qua khó khăn, cùng nhau vun đắp tổ ấm và đồng hành trong lao động, cống hiến. Những câu chuyện bình dị nhưng giàu sức lan tỏa tiếp tục khẳng định gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc của mỗi người lao động mà còn là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng cộng đồng và phát triển đất nước.

Theo chị Lê Thị Diễm Diễm, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Right Rich, tỉnh Lâm Đồng cùng chồng là Thiếu tá Nguyễn Thanh Trúc, Trung đoàn 920, Quân chủng Phòng không Không quân chính sự thấu hiểu và sẻ chia đã giúp hai vợ chồng vượt qua những khoảng cách do đặc thù công việc.

Chia sẻ giá trị của mái ấm của gia đình khi thường xuyên phải công tác xa nhà, anh Trúc cho biết gia đình luôn là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Mỗi lần trở về với gia đình, cũng là động lực để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao.

Nhấn mạnh gia đình là chỗ dựa vững chắc, bác sỹ Đèo Đức Lực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, chia sẻ: Đã có lúc tưởng như không thể vượt qua, nhưng tình yêu gia đình và trách nhiệm với người bệnh đã tiếp thêm sức mạnh để chúng anh bước tiếp. Sự đồng lòng của vợ chồng là nền tảng để vừa chăm lo tổ ấm, vừa tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao.

Nhiều câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm đó là tình thương, sự sẻ chia và trách nhiệm đã trở thành sức mạnh giúp mỗi gia đình vượt qua thử thách, vững vàng trong lao động và cống hiến. Đó cũng là những giá trị mà 95 gia đình tiêu biểu được tuyên dương đang lan tỏa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vun đắp gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững./.