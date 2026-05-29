Tưởng niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trương Quang Trọng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên dâng hương tưởng niệm tại mộ phần đồng chí Trương Quang Trọng. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Trương Quang Trọng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

Đồng chí Trương Quang Trọng sinh ngày 29/5/1906 tại làng Phú Nhơn, huyện Sơn Tịnh (nay thuộc phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi). Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí tích cực tham gia phong trào đấu tranh chống thực dân, xây dựng cơ sở cách mạng tại quê hương và trở thành một trong những cán bộ tiêu biểu của phong trào cách mạng những năm đầu thế kỷ XX.

Cuối năm 1929, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà lao Quảng Ngãi, sau đó bị đày lên Ngục Kon Tum. Trong điều kiện lao tù hà khắc, đồng chí cùng các chiến sĩ cộng sản vẫn giữ vững khí tiết, biến nhà tù thành trường học cách mạng, đoàn kết đấu tranh chống chế độ áp bức tàn bạo. Trong Cuộc đấu tranh lưu huyết ngày 12/12/1931 tại Ngục Kon Tum, đồng chí Trương Quang Trọng đã anh dũng hy sinh khi mới 25 tuổi, để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của người cộng sản.

Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Trương Quang Trọng đối với sự nghiệp cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Học tập và noi gương đồng chí Trương Quang Trọng cùng các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển và niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; bám sát các nghị quyết của Trung ương và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển. Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trương Quang Trọng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi càng thêm tự hào về người con ưu tú đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tấm gương của đồng chí tiếp thêm động lực để địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.