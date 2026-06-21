Tuổi trẻ lực lượng vũ trang xung kích hướng về vùng khó khăn

Ban tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn xã Thuận Hòa. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Nguyễn Trần Anh Duy nhấn mạnh, chiến dịch "Hành quân xanh" là một phần quan trọng nằm trong chuỗi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 do Trung ương Đoàn phát động. Mục tiêu trọng tâm của chiến dịch là phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên lực lượng vũ trang thông qua những công trình, phần việc thiết thực hướng về cơ sở.



Đặc biệt, Chiến dịch ưu tiên hướng tới những vùng có đông đồng bào dân tộc và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, các hoạt động của Chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp, xuyên suốt đến tháng 8/2026.



Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng nhiều nguồn lực an sinh xã hội thiết thực nhằm hỗ trợ bà con và các em học sinh trên địa bàn. Cụ thể, chương trình đã trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vượt khó học tốt tại xã Thuận Hòa. Ban tổ chức cũng trao tặng 1 căn nhà 19/8 trị giá 60 triệu đồng, 200 phần quà trị giá 40 triệu đồng và 200 cơ số thuốc với tổng trị giá 40 triệu đồng.



Sau nghi thức khởi động chiến dịch, không khí tình nguyện tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ với chuỗi hoạt động sôi nổi trên toàn địa bàn xã Thuận Hòa. Các lực lượng đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà 19/8, đồng thời triển khai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người già neo đơn và các hộ gia đình khó khăn. Song song đó, Ban tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật, đồng thời tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số gắn với chiến dịch "Mùa hè số"; các đội hình thanh niên tình nguyện cũng tích cực ra quân thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm xóa bỏ điểm đen về ô nhiễm môi trường tại địa phương./.