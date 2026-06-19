Tuần lễ văn hóa - du lịch Cần Thơ: Kết nối, hợp tác và phát triển sản phẩm mới

Tuần lễ văn hóa - du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 18 - 21/6) với nhiều hoạt động gồm: không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ 2026; không gian ẩm thực và quảng diễn; triển lãm ảnh đẹp du lịch Cần Thơ; hội thảo khoa học, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử, biểu diễn dân ca Nam Bộ, các tiết mục âm nhạc đường phố phục vụ nhân dân và du khách. Tuần lễ văn hóa - du lịch năm nay hướng đến ba mục tiêu trọng tâm là quảng bá bản sắc văn hóa và sản vật đặc trưng của Cần Thơ; kích cầu du lịch mùa hè thành phố và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo sân chơi liên kết thiết thực giữa doanh nghiệp du lịch, nhà vườn với du khách.

Trong ảnh: Thường trực Thành uỷ, UBND thành phố tặng hoa cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thông qua Tuần lễ văn hóa - du lịch năm nay, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Cần Thơ, đồng thời tôn vinh các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm du lịch. Đây cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường kết nối, hợp tác, phát triển sản phẩm mới; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động của Tuần lễ văn hóa - du lịch nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững trong thời kỳ mới; đưa Cần Thơ trở thành điểm hẹn hấp dẫn của du khách, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.

Trong ảnh: Các đại biểu tham quan khu vực quảng bá du lịch. ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tại lễ khai mạc, ông Vưu Chấn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch thành phố Cần Thơ đã phát động chương trình kích cầu du lịch hè 2026 với mục tiêu thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thành phố. Theo đó, các hội viên và doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giới thiệu sản phẩm mới, các hoạt động ngoại khóa đến du khách, thực hiện niêm yết giá công khai, cam kết chất lượng dịch vụ phục vụ du khách...

Thời gian qua, ngành du lịch thành phố Cần Thơ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế địa phương. Năm tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ ước đón hơn 6,2 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt trên 329.000 lượt. Ngành du lịch đang không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách./.