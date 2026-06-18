Truyền thông APEC 2027 có chiến lược, chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo và bao trùm

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Hội thảo diễn ra ngày 18-19/6 với sự tham gia hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm từng điều hành truyền thông cho APEC Peru 2016, APEC Hoa Kỳ 2023 và Ban Thư ký APEC quốc tế. Các đại biểu tập trung thảo luận về việc xây dựng thông điệp chiến lược, kỹ năng truyền thông số, quản lý nội dung trên mạng xã hội, xây dựng thương hiệu quốc gia và công tác vận hành Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, kể từ lần gần nhất Việt Nam đăng cai APEC vào năm 2017, thế giới đã có những thay đổi sâu sắc với nhiều bối cảnh bất định, tuy nhiên APEC vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới, kết nối và thịnh vượng trong khu vực. Việc đăng cai Năm APEC 2027 vừa là một trách nhiệm quan trọng vừa là một cơ hội đặc biệt đối với Việt Nam. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, APEC 2027 sẽ là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam trong những năm tới và là cơ hội quý giá để giới thiệu đất nước với thế giới. Thông qua APEC 2006 và 2017, Việt Nam đã giới thiệu với thế giới hình ảnh một quốc gia mở cửa, năng động và ngày càng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Truyền thông hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải hình ảnh đó đến công chúng quốc tế và làm nổi bật văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Ông Fernando Salas, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng thuộc Ban Thư ký APEC quốc tế, phát biểu dẫn đề tại Hội thảo. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

APEC 2027 mang đến cơ hội không chỉ để đóng góp vào việc định hình tương lai của hợp tác kinh tế khu vực, mà còn để giới thiệu một Việt Nam năng động và hướng tới tương lai, đồng thời đưa APEC đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và các địa phương. Thứ trưởng đề nghị công tác truyền thông cần được triển khai có chiến lược, chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo và bao trùm nhằm kể được ba câu chuyện gắn kết chặt chẽ về APEC, về Việt Nam và về hợp tác hữu nghị.

Theo đó, câu chuyện về APEC cần giúp người dân hiểu rõ giá trị thực chất của diễn đàn; câu chuyện về Việt Nam cần giới thiệu một hình ảnh một đất nước hiện đại, năng động, đang bước vào “chương mới” với khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai; còn câu chuyện về hợp tác cần làm nổi bật tinh thần đối thoại và đối tác vốn là giá trị cốt lõi của APEC. Mục tiêu trọng tâm là đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, chuyển tải những nội dung kỹ thuật phức tạp thành những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu để công chúng có thể đồng hành và ủng hộ.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục chung tay để Năm APEC Việt Nam 2027 thành công rực rỡ, đóng góp thiết thực cho sự tăng trưởng bền vững tại châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Fernando Salas, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng thuộc Ban Thư ký APEC quốc tế bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà năm 2027 dựa trên những dấu ấn từ các năm 2006 và 2017, đồng thời khẳng định Ban Thư ký APEC quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình nâng cao kỹ năng truyền thông. Bởi truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các chính sách với công chúng, bởi các mục tiêu kinh tế chỉ có thể hiện thực hóa khi người dân thấy được sự phù hợp của chúng đối với cuộc sống và công việc hàng ngày.

Theo ông Fernando Salas, APEC thường xử lý các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu, nên nhiệm vụ quan trọng của các nhà làm truyền thông là giúp chuyển đổi chúng thành những thông điệp rõ ràng, có chiến lược để mọi bên liên quan, từ nhà hoạch định chính sách đến người dân đều có thể thấu hiểu và tham gia. Hội thảo sẽ là dịp quý báu để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các nền kinh tế chủ nhà đi trước, từ đó xây dựng được chiến lược truyền thông số, quan hệ công chúng hiệu quả để lan tỏa tầm quan trọng của năm chủ nhà.

Thông tin thêm về những ưu tiên truyền thông của Năm APEC Việt Nam 2027, ông Phạm Hoàng Tùng, thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 cho biết, kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước đây cho thấy truyền thông cần được triển khai từ sớm, liên tục và có trọng tâm trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức. Từ năm 2026 đến đầu năm 2027 là thời điểm tăng cường giới thiệu về APEC, quá trình tham gia và những đóng góp của Việt Nam đối với diễn đàn này cũng như các hoạt động chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Đây cũng là cơ hội để quảng bá các địa phương đăng cai, giới thiệu tiềm năng về kinh tế, văn hóa, du lịch, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Trong

Năm APEC 2027, truyền thông được triển khai theo nhiều cấp độ khác nhau tương ứng với mức độ quan trọng của từng sự kiện. Những dấu mốc như công bố chủ đề, biểu trưng, website chính thức hay Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc sẽ là những điểm nhấn thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng trong nước và quốc tế. Trong thời gian diễn ra các hoạt động của Năm APEC, việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, minh bạch, thuận tiện cho báo chí trong nước và quốc tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo dựng niềm tin với công chúng. Sau Tuần lễ Cấp cao, cần tiếp tục lan tỏa những kết quả, sáng kiến và dấu ấn của Năm APEC 2027 nhằm phát huy giá trị lâu dài của sự kiện đối với hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam./.