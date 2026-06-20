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Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Bát Xát, Lào Cai
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc.
Chủ tịch UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng đọc lời điếu văn truy điệu, bày tỏ niềm xúc động, sự kính trọng và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, triển khai rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Từ khi phát động Chiến dịch cho đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 4 hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính được quy tập, tổ chức truy điệu và an táng theo đúng quy định, phù hợp nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ); khai quật 931/1.262 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy được trên 600 mẫu hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu và nhân dân đã thực hiện Lễ an táng, tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Xát. Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm, cất bốc tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Xát. Hiện công tác xác định danh tính liệt sĩ tại Lào Cai tiếp tục được đẩy mạnh. Địa phương đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 931 trong tổng số 1.262 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu trong giai đoạn 1, triển khai tại 10 trong tổng số 15 nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh./.