Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Bát Xát, Lào Cai

Tham dự có đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai.



Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc.

Chủ tịch UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng đọc lời điếu văn truy điệu, bày tỏ niềm xúc động, sự kính trọng và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, triển khai rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Từ khi phát động Chiến dịch cho đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 4 hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính được quy tập, tổ chức truy điệu và an táng theo đúng quy định, phù hợp nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ); khai quật 931/1.262 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy được trên 600 mẫu hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính.