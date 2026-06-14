Trường Sa trong khuôn hình, Tổ quốc trong trái tim

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung phát biểu khai mạc triển lãm ảnh “Trường Sa mãi trong ta”. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 14/6, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh “Trường Sa mãi trong ta”, giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm đặc sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Thị Đào, Võ Văn Hoàng và Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Văn Hoàng chia sẻ những cảm xúc sâu sắc sau chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tặng hoa chúc mừng năm tác giả có tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Trường Sa mãi trong ta”. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Nếu với nhiều người, Trường Sa là cái tên được nhắc đến qua những bản tin thời sự hay những trang sách lịch sử, thì qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, Trường Sa hiện lên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết. Đó là màu xanh ngút ngàn của những hàng phong ba, bão táp và dương liễu vươn mình trước gió biển. Đó là những ngôi chùa thanh tịnh giữa đại dương, những lớp học rộn rã tiếng trẻ thơ, những con tàu ngày đêm bám biển và những người lính hải quân luôn vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện. Có những khuôn hình ghi lại khoảnh khắc bình minh rực sáng trên đảo, khi mặt trời nhô lên từ đường chân trời như thắp thêm niềm tin giữa biển khơi. Có những bức ảnh lưu giữ ánh mắt, nụ cười của người lính trẻ đang làm nhiệm vụ, giản dị nhưng chứa đựng ý chí kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung cho biết triển lãm là nhịp cầu kết nối tình cảm giữa đất liền với biển đảo, giúp công chúng hiểu hơn về cuộc sống của quân và dân nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Điều đặc biệt ở triển lãm lần này không nằm ở số lượng tác phẩm được giới thiệu mà ở những cảm xúc chân thực được chuyển tải qua từng khuôn hình. Không tô vẽ hay dàn dựng cầu kỳ, các tác giả đã chọn cách kể chuyện bằng những khoảnh khắc đời thường nhất. Chính sự chân thực ấy đã tạo nên sức lay động mạnh mẽ đối với người xem.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng và những người yêu nhiếp ảnh đến tham quan, thưởng lãm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu và khách tham quan tìm hiểu, thưởng thức những tác phẩm về biển đảo Tổ quốc được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu và khách tham quan tìm hiểu, thưởng thức những tác phẩm về biển đảo Tổ quốc được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Văn Hoàng xúc động chia sẻ rằng sau hơn 30 năm cầm máy, đây là lần đầu tiên ông được đặt chân đến Trường Sa. Chuyến đi mang đến cho ông nhiều cảm xúc khó quên.

“Trường Sa đẹp hơn những gì tôi từng hình dung. Những hàng dương xanh rì trên đảo khiến tôi ngỡ như đang đứng giữa một khu sinh thái giữa biển khơi. Đặc biệt, khoảnh khắc những chú cá heo tung mình trên mặt biển trong ánh bình minh là món quà vô giá mà thiên nhiên dành tặng cho những người làm nghề ảnh”, ông nói.

Tác phẩm: Việt Nam - Tổ quốc của chúng tôi - Tác giả: Nguyễn Thị Đào

Tác phẩm: Chở quà vào đảo Sinh Tồn - Tác giả: Phạm Ngọc Hùng

Tác phẩm: Dâng hương các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa - Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tác phẩm: Dâng hương cầu nguyện hòa bình cho Tổ quốc - Tác giả: Trương Văn Hùng

Có lẽ cũng giống như cảm xúc của nhiều người từng đến Trường Sa, điều đọng lại sâu sắc nhất không phải là vẻ đẹp của biển trời, mà là hình ảnh những con người đang ngày đêm lặng thầm canh giữ chủ quyền biển đảo. Trong sự khắc nghiệt của nắng gió và sóng biển, họ vẫn giữ nụ cười lạc quan, vẫn chăm sóc từng mầm cây, từng công trình, từng cột mốc chủ quyền giữa đại dương bao la.

Triển lãm “Trường Sa mãi trong ta” diễn ra từ ngày 14 đến 25/6 tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bộ ảnh sẽ tiếp tục được trưng bày tại các đơn vị Hải quân.

Tác phẩm: Xanh hóa Trường Sa (đảo Đá Tây A) - Tác giả: Võ Văn Hoàng

Tác phẩm: Phòng y tế đảo Nam Yết - Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tác phẩm: Hello... (đảo Đá Tây A) - Tác giả: Võ Văn Hoàng

Tác phẩm: Hồn nhiên (đảo Song Tử Tây) - Tác giả: Võ Văn Hoàng

Tác phẩm: Lớp học trên đảo Sinh Tồn - Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tác phẩm: Trường Tiểu học đảo Đá Tây A - Tác giả: Trương Văn Hùng

100 bức ảnh là 100 lời kể không lời về Trường Sa. Để rồi khi rời phòng triển lãm, người xem không chỉ mang theo những ấn tượng về vẻ đẹp biển đảo quê hương, mà còn mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu dành cho những người đang ngày đêm gìn giữ phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi./.