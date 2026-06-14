Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ liên tỉnh

Đối tượng Nguyễn Lệnh cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 14/6, thông tin từ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ liên tỉnh, khởi tố 2 vụ án hình sự, bắt giữ 3 đối tượng.



Trước đó, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5/6, tại tuyến đường ĐH521 thuộc thôn Diêm Điền, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tổ công tác gồm Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Bình Hải, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ và Công an xã Đông Sơn trong lúc tuần tra đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi trên 2 xe mô tô.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1991) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76B1-684.30 chở theo 2 thùng nhựa chứa khoảng 32 kg thuốc nổ. Đi cùng là ông Nguyễn Lệnh (sinh năm 1961, là cha ruột của Nhân, cùng trú thôn Hòa Bân, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, chở 3 thùng carton bên trong chứa khoảng 93 kg thuốc nổ. Tổng khối lượng tang vật thu giữ tại chỗ là 125 kg thuốc nổ cùng 2 xe máy và 2 điện thoại di động.



Tại cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Hữu Nhân khai nhận được một người thuê vận chuyển số vật liệu nổ trên từ cây xăng Tịnh Long (xã Tịnh Khê) về cảng Tịnh Hòa (xã Đông Sơn) để lấy 5 triệu đồng tiền công. Sau khi nhận hàng đem về nhà cất giấu, trưa ngày 5/6, Nhân nói dối cha ruột đây là thùng đồ sửa máy tàu và nhờ ông Lệnh cùng vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.



Tiếp tục mở rộng chuyên án, vào lúc 3 giờ 50 phút ngày 6/6, tại đường Lê Trọng Tấn thuộc thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng và Công an xã Tịnh Khê tiếp tục mật phục, bắt quả tang đối tượng Ngô Thế Hải (45 tuổi, trú xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị). Tang vật thu giữ trong ba lô của Hải gồm khoảng 14 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ. Hải khai nhận đã mua số thuốc và kíp nổ này tại Quảng Trị với giá hơn 12 triệu đồng, sau đó bắt xe khách vào Quảng Ngãi nhằm mục đích bán kiếm lời.



Ngay sau đó, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã di lý đối tượng Ngô Thế Hải về Quảng Trị để tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ thêm hơn 100 kg thuốc nổ, hơn 10.500 kíp nổ và 235 mét dây cháy chậm được cất giấu tinh vi.



Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự; đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền./.