Trí tuệ nhân tạo: Sinh viên Việt Nam chinh phục sân chơi công nghệ quốc tế

Gian trưng bày của công ty Vinrobotics (Việt Nam) tại ICRA 2026. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị ICRA được giới học thuật và công nghiệp toàn cầu công nhận là sự kiện lớn và uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là điểm hẹn toàn cầu để giới nghiên cứu và các trung tâm công nghệ giới thiệu những bước tiến mới nhất về thiết kế robot, hệ thống cảm biến, điều khiển chuyển động và AI. Năm 2026, ICRA đã thu hút gần 8.000 nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại diện cho 86 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc một sinh viên thạc sĩ năm nhất như Huỳnh Tấn Cường là tác giả chính của một bài báo nghiên cứu khoa học, được chấp nhận tại hội thảo thực hành của một hội nghị lớn như ICRA đã khẳng định năng lực nghiên cứu, tư duy sắc bén và kỹ năng truyền đạt khoa học xuất sắc.

Bài báo "Tool-Augmented VLM Agents for Zero-Shot 3D Visual Grounding" của nhóm tác giả gồm Huỳnh Tấn Cường, Maxim Popov, Denis Gridusov và Sergey Kolyubin tập trung vào vấn đề tăng cường khả năng nhận diện chính xác đối tượng cho robot dựa trên thông tin ngữ nghĩa. Nghiên cứu đi thẳng vào việc giải quyết câu hỏi cốt lõi: "Làm sao robot xác định được vị trí chính xác của vật thể mà người dùng vừa nhắc đến?". Kết quả nghiên cứu nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia, đặc biệt về tính rõ ràng, thực tế và dễ hiểu của thiết kế hệ thống. Các chuyên gia ghi nhận rằng, nghiên cứu này có nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển, cũng như phù hợp với xu hướng toàn cầu hiện nay trong lĩnh vực thiết kế AI cho robot.

Huỳnh Tấn Cường trình bày kết quả bài báo nghiên cứu tại hội thảo thực hành của ICRA. Ảnh: TTXVN phát



Nói về người học trò xuất sắc của mình, Giáo sư Sergey Kolyubin, Khoa Hệ thống điều khiển và Robotics, Đại học ITMO, nhận xét rằng trong thời gian học tập chương trình cử nhân và hiện tại là chương trình thạc sĩ, Huỳnh Tấn Cường đã chứng tỏ bản thân là một sinh viên tài năng và một nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc với nhiều ý tưởng táo bạo. Điều này không chỉ được khẳng định qua những thành tích mà Huỳnh Tấn Cường đã đạt được trong suốt quá trình học tập, mà còn bởi tinh thần nhiệt huyết, say mê nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm của Đại học ITMO mà giáo sư quản lý và phụ trách.

Trong quá trình học tập tại Liên bang Nga, Huỳnh Tấn Cường cũng đã nhiều lần đạt được những thành tích ấn tượng, xuất sắc như giải nhất Olympic Robotics thành phố Saint Petersburg năm 2023, huy chương đồng Cuộc thi Olympic toàn Nga “Tôi là Chuyên gia” (I am a Professional) về lĩnh vực Robotics năm 2025, học bổng Chính phủ Liên bang Nga năm học 2024 - 2025 và học bổng “Khai sáng” năm 2025 của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại LB Nga sau khi dự hội nghị, Huỳnh Tấn Cường chia sẻ bản thân cảm thấy vô cùng may mắn, và việc được tham dự một hội nghị lớn như ICRA, đặc biệt hơn cả dưới vai trò một sinh viên Việt Nam đang theo học tại nước ngoài, là một vinh dự vô cùng to lớn. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu tuy nhiều lúc gặp khó khăn và kết quả không được như ý, nhưng em đã nhận được sự hỗ trợ và hợp tác rất nhiệt tình từ các bạn học và giáo viên tại phòng thí nghiệm, giúp hoàn thành dự án kịp thời hạn để gửi đến vòng xét duyệt tham dự hội nghị. Khi nhận được thông báo chấp nhận trình bày bài báo tại hội thảo thực hành của hội nghị, Huỳnh Tấn Cường cảm thấy thật sự vỡ òa và hạnh phúc. Đối với Huỳnh Tấn Cường, việc được tham dự và trình bày nghiên cứu tại hội nghị này cho đến hiện tại là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp học thuật của mình. Dù hành trình nghiên cứu khoa học luôn đầy rẫy những khó khăn và thử thách, cậu sinh viên thạc sĩ năm nhất tin chắc rằng chỉ cần có đủ sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, thành quả sẽ xứng đáng.

Đặc biệt, thành tích này càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi năm 2026 được chọn là Năm chéo hợp tác khoa học, giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trí tuệ, sự nỗ lực bền bỉ của sinh viên Việt Nam, đã được chắp cánh trên nền tảng đào tạo khoa học cơ bản, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại của Đại học ITMO - một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu nước Nga - minh chứng sống động và thiết thực nhất cho hiệu quả của mối quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước.

Sự xuất hiện của các kỹ sư, nhà nghiên cứu trẻ tuổi như Huỳnh Tấn Cường, bên cạnh những doanh nghiệp công nghệ lớn của quốc gia tại các diễn đàn như ICRA 2026, đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: người Việt trẻ không chỉ tiệm cận mà đã sẵn sàng làm chủ và đóng góp những giải pháp đột phá vào dòng chảy công nghệ của toàn cầu.Đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng to lớn, khích lệ cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Nga nói riêng và trên toàn thế giới nói chung tiếp tục không ngừng nỗ lực học tập và nghiên cứu tại môi trường học thuật quốc tế./.