Trên 906.000 người dân ở đất sen hồng đã được khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tật

Trẻ em được bác sĩ khám bệnh tại Trường Mầm non Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN Nhân viên Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp tư vấn cho người dân đến khám sàng lọc bệnh miễn phí. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tỉnh dự kiến sẽ khám sức khỏe đình kì, sàng lọc miễn phí cho 100% dân thuộc diện người có công, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người từ đủ 60 tuổi trở lên; người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người lao động, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Việc khám sức khỏe được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định. Đối với người lao động, hoạt động khám sức khỏe tổ chức tại các cơ sở y tế trên địa bàn; với học sinh, việc khám được triển khai trực tiếp tại cơ sở giáo dục. Nội dung khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và từng nhóm đối tượng.

Ghi nhận tại các điểm y tế thuộc Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy cho thấy, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, người dân đến khám được các y, bác sĩ hướng dẫn tận tình, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí ngay tại địa phương.

Bác sĩ chuyên khoa I Võ Bữu Nguyên, Giám đốc Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy thông tin: Đơn vị đã huy động toàn thể nguồn nhân lực của Trạm, hình thành 5 loại khám, bắt đầu thực hiện từ ngày 22-30/6. Trạm đã có tham mưu Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… cùng ra quân khám sức khỏe cho người dân ở xã. Với các đối tượng khó khăn, khó khăn khi đi lại, Trạm tham mưu lập đoàn khám đến tận nhà để khám sàng lọc cho các đối tượng này. Từ ngày 22/6 đến sáng 23/6, Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy đã khám sức khỏe cho 1.834 lượt người dân.

Bà Trần Thị Sương, người dân xã An Thạnh Thủy cho hay, người dân nơi đây trong đó có bà rất vui mừng khi được các cấp chính quyền quan tâm. Với người dân, việc được khám, sàng lọc bệnh tật miễn phí, được lập hồ sơ theo dõi lâu dài có ý nghĩa nhân văn, giúp nhân dân, nhất là người cao tuổi yên tâm hơn trong cuộc sống.

Tại phường Cao Lãnh, người dân rất phấn khởi khi được mời đến khám sàng lọc miễn phí tại Trung tâm Y tế Khu vực Cao Lãnh 1 cùng một số điểm khám khác ở phường. Ai cũng xúc động khi được các bác sĩ thăm khám cẩn thận, tận tình và dặn dò chu đáo khi ra về.

Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác khám và sàng lọc, thành lập 2 đoàn khám và 1 đoàn khám dự phòng nhằm hỗ trợ kịp thời, hạn chế tình trạng chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết: địa phương phấn đấu trong năm 2026 sẽ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho ít nhất 40% đối tượng thuộc diện được khám. Đến năm 2028, tất cả người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn đều được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ theo dõi sức khỏe./.