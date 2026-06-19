Trải nghiệm Tết Đoan Ngọ giúp giới trẻ giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

Chương trình mang đến nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm đặc sắc; góp phần giúp sinh viên, thanh niên Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về những nét tương đồng văn hóa giữa hai nước, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hạnh Quyên-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Điền Khởi Nho, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chia sẻ, với đặc thù địa lý “núi liền núi, sông liền sông”, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục truyền thống. Theo đó, giao lưu văn hóa và các lễ hội dân gian đã trở thành cầu nối giúp nhân dân Việt Nam và Trung Quốc thêm gắn bó. Ngày nay, trên nền tảng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, người dân Việt Nam và Trung Quốc ngày càng có nhiều cơ hội tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, du học và hợp tác kinh tế - thương mại; trong đó, giao lưu văn hóa luôn được xem là cầu nối quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Tết Đoan Ngọ là một trong những lễ hội tiêu biểu của dân tộc Trung Hoa với lịch sử hơn 2.000 năm. Đây là dịp để người dân cầu mong sức khỏe, bình an, đề cao giá trị gia đình và sự đoàn viên. Việc người dân cùng nhau tổ chức Tết Đoan Ngọ không chỉ góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Đại biểu trải nghiệm gói bánh ú. Ảnh: Hạnh Quyên-TTXVN

Theo ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho biết, Tết Đoan Ngọ là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của khu vực Á Đông, được nhân dân Việt Nam và Trung Quốc cùng trân trọng, gìn giữ. Dù mỗi quốc gia có những phong tục, cách thức tổ chức riêng, đây đều là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn với trời đất, tưởng nhớ tổ tiên, cầu chúc sức khỏe, bình an cho gia đình và cộng đồng. Những giá trị chung về lòng biết ơn và sự gắn kết gia đình chính là điểm tương đồng văn hóa, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và gắn bó giữa nhân dân hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, người tham dự, đặc biệt là các sinh viên được trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa đặc sắc trong phong tục đón Tết Đoan Ngọ và văn hóa Quảng Tây (Trung Quốc) như: làm túi thơm, đan dây ngũ sắc, gói bánh ú, xem trình diễn Hán phục, giao lưu nghệ thuật và thưởng thức các món ăn truyền thống.

Tham gia chương trình, sinh viên Nguyễn Hải Yến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) đã được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và bổ ích, mang đến cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu những nét văn hóa tương đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo Hải Yến, trước đây, những hiểu biết của em về Trung Quốc chủ yếu đến từ sách, báo, mạng xã hội và các bài giảng trên lớp. Tuy nhiên, việc trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng người dân bản địa, làm đồ lưu niệm truyền thống, tìm hiểu phong tục và thưởng thức ẩm thực đặc trưng đã giúp em nâng cao khả năng ngoại ngữ; đồng thời hiểu sâu hơn về văn hóa và những điểm tương đồng giữa hai dân tộc. Nhờ đó, sinh viên được mở rộng hiểu biết về văn hóa và góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Trong bối cảnh giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được đẩy mạnh, các hoạt động giao lưu văn hóa góp phần tăng cường sự hiểu biết, kết nối nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước. Đồng thời, đây cũng là một kênh quan trọng phát huy vai trò của văn hóa trong công tác đối ngoại, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc./.