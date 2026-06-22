TP. Hồ Chí Minh công bố 134 tuyến xe buýt miễn phí từ ngày 1/7

Xe buýt hoạt động tấp nập tại Trạm trung chuyển trên đường Hàm Nghi. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo đó, từ ngày 1/7, thành phố thực hiện hỗ trợ 100% giá vé đối với hành khách sử dụng dịch vụ trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn, bao gồm 109 tuyến xe buýt đang được ngân sách hỗ trợ kinh phí (trợ giá) và 25 tuyến xe buýt không trợ giá.

Chính sách không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh; xe buýt sử dụng xe ô tô thoáng nóc phục vụ khách du lịch; các tuyến xe buýt hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô thị, trung tâm du lịch với cảng hàng không; các tuyến xe buýt có lộ trình đi qua địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng có tính chất hoạt động tương tự tuyến xe buýt liên tỉnh.

Như vậy, tuyến xe buýt 172 (Bến xe Vũng Tàu – Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu – Bến xe buýt Sài Gòn) không nằm trong số các tuyến được miễn phí do có một phần lộ trình đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai. Tuyến dài khoảng 97 km, thời gian hành trình một chuyến khoảng 150 - 180 phút; thời gian giãn cách từ 10 đến 80 phút/chuyến tùy khung giờ. Giá vé dao động từ 30.000 đến 110.000 đồng/lượt tùy theo lộ trình di chuyển.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh cho biết, chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt được triển khai theo nguyên tắc “miễn phí nhưng có kiểm soát, thuận tiện cho người dân và đáp ứng yêu cầu quản lý” và được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 1/7 đến hết 30/9), miễn phí hoàn toàn đối với hành khách sử dụng xe buýt, chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Thành phố tập trung hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ và hệ thống vé điện tử.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/10 đến hết 31/12), việc hỗ trợ 100% giá vé được thực hiện gắn với ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách thông qua các phương thức như căn cước, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo... Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, khách vãng lai và các trường hợp đặc thù, thành phố sẽ có hướng dẫn phù hợp nhằm tạo thuận tiện cho người dân và hiệu quả trong công tác quản lý.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư mới và nâng cấp hệ thống trụ dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng hiện đại. Thành phố sẽ nâng cấp các bến xe buýt hiện hữu như: Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Chợ Lớn; đồng thời, đầu tư các bãi đậu xe cao tầng tại Bến xe buýt Chợ Lớn, Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Tân Phú để nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Hiện, hệ thống xe buýt TP. Hồ Chí Minh có 2.432 phương tiện đang hoạt động; trong đó, có 1.649 xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, chiếm 67,8% tổng số phương tiện; 783 xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel, chiếm 32,2%. Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành chuyển đổi 624 xe buýt sang sử dụng điện; qua đó đầu năm 2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh đang hoạt động trên địa bàn sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, đạt tỷ lệ 100%.

Giai đoạn năm 2027 - 2028, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chuyển đổi các tuyến xe buýt liên tỉnh từ phương tiện sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) và các loại nhiên liệu khác sang phương tiện sử dụng điện. Mục tiêu đến đầu năm 2029, 100% xe buýt hoạt động trên địa bàn sẽ sử dụng điện, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững./.