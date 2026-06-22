Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.



Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân và các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện An ninh nhân dân và Đại sứ, Trưởng đại diện một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.



Đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia



Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết, cách đây 80 năm, ngày 25/6/1946, Trường Huấn luyện Công an - tiền thân của Học viện An ninh nhân dân ngày nay - chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành Công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám thành công.

Từ những lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn ban đầu với nội dung đơn giản, chủ yếu “cầm tay - chỉ việc”, đến nay Học viện đã xây dựng và vận hành hệ thống chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Không chỉ đào tạo chuyên sâu về pháp luật và nghiệp vụ, Học viện còn khẳng định uy tín vững chắc trong đào tạo lý luận chính trị, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh phi truyền thống. Trong các giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện đã tham gia tích cực, hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong bối cảnh đất nước đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, Học viện An ninh nhân dân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng nhà trường thành cơ sở giáo dục đào tạo đạt chuẩn quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và đạt chuẩn quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành, có uy tín và đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và bạn bè quốc tế để Học viện An ninh nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao, càng toàn diện. Bối cảnh tình hình đó đang đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với Học viện An ninh nhân dân. Không chỉ trong công tác huấn luyện, đào tạo, cung cấp những lớp học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Cao hơn, Nhà trường phải vươn lên định vị vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực thực thi pháp luật, gia tăng đóng góp trong hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác và vành đai an ninh từ xa.

Để hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân để thống nhất nhận thức và quyết tâm hiện thực hóa. Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước đào tạo nhân lực an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu, đi đầu triển khai Nghị quyết số 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới xác định, Học viện cần định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích. Trong bối cảnh đất nước đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, Học viện An ninh nhân dân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng nhà trường thành cơ sở giáo dục đào tạo đạt chuẩn quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và đạt chuẩn quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành, có uy tín và đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và bạn bè quốc tế để Học viện An ninh nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao, càng toàn diện. Bối cảnh tình hình đó đang đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với Học viện An ninh nhân dân. Không chỉ trong công tác huấn luyện, đào tạo, cung cấp những lớp học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Cao hơn, Nhà trường phải vươn lên định vị vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực thực thi pháp luật, gia tăng đóng góp trong hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác và vành đai an ninh từ xa.Để hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân để thống nhất nhận thức và quyết tâm hiện thực hóa. Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước đào tạo nhân lực an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu, đi đầu triển khai Nghị quyết số 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới xác định, Học viện cần định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ trên ghế nhà trường. Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”. Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bằng các biện pháp truyền thống, mà phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; đồng thời an ninh phải chủ động kiến tạo, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững, chất lượng cao. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, AI và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh. Đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi Học viện cần thống nhất nhận thức, khẩn trương có chiến lược cụ thể, mở rộng phạm vi, điều chỉnh mạnh mẽ nội dung đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cung cấp nhân lực an ninh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tập trung xác lập nền tảng tư duy sắc bén, tầm nhìn rộng mở



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tăng cường đóng góp trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển, tự cường, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh - đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp an ninh.

Học viện cần đi đầu dẫn dắt việc xây dựng, hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm, phát triển, hoàn thiện lý luận, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035; chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số.