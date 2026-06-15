Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch chào từ biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Nicolai Prytz hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao tình cảm tốt đẹp, sự tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong thời gian qua; đánh giá, Đại sứ đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa các cơ quan, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa các định hướng hợp tác song phương trở thành những chương trình, dự án cụ thể, thiết thực.

Bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Đan Mạch trong những năm gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023 là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và định hướng mô hình phát triển mới của Việt Nam; đồng thời cho rằng, đường bay thẳng giữa Việt Nam và Copenhagen được mở từ tháng 12/2025 cùng chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân Đan Mạch đã góp phần thúc đẩy du lịch, các cơ hội kinh doanh, đầu tư, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971-2026) là dấu mốc quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác tốt đẹp đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nền tảng hữu nghị được vun đắp qua nhiều thập kỷ, cùng những điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn và sự gắn kết ngày càng sâu sắc về văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Đan Mạch phát triển ngày càng toàn diện, thực chất và bền vững.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Nicolai Prytz bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, chứng kiến những bước tiến nổi bật trong quan hệ song phương trong những năm qua. Đại sứ bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, sự năng động của nền kinh tế, quyết tâm cải cách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước trong giai đoạn mới.

Đại sứ cho biết, Chính phủ Đan Mạch coi trọng tăng cường hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam được xác định là một trong những đối tác then chốt và quốc gia ưu tiên; đồng thời khẳng định quan hệ Đan Mạch - Việt Nam đang phát triển hết sức tích cực trên nền tảng hữu nghị lâu đời, sự tin cậy chính trị và chia sẻ lợi ích chung, với nhiều lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại sứ vui mừng cho biết hiện có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam. Các dự án đầu tư quy mô lớn của những tập đoàn hàng đầu như LEGO, Pandora và A.P. Moller-Maersk/APM Terminals không chỉ thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch đối với triển vọng phát triển của Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Đan Mạch, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu mở rộng đầu tư sang Đan Mạch, phản ánh sự phát triển ngày càng cân bằng và gắn kết của quan hệ kinh tế song phương.

Khẳng định Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng bền vững, Đại sứ cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hạ tầng xanh, chuyển đổi số, y tế, nông nghiệp và hệ thống thực phẩm bền vững. Đại sứ bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ song phương, đồng thời tin tưởng việc tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực này sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Đan Mạch - Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ chuyển những lời chúc tốt đẹp tới Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary và nhân dân Đan Mạch; chúc Đại sứ Nicolai Prytz tiếp tục thành công trên cương vị mới và luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam./.