Tôn vinh và quảng bá nông sản bản địa qua Ngày hội sông nước miệt vườn

Một trong những không gian điểm nhấn tại ngày hội là khu vực triển lãm và hội thi trái cây quy tụ gian hàng chủ lực của xã Nhơn Mỹ cùng sự góp mặt của 5 xã: An Lạc Thôn, Phong Nẫm, Thới An Hội, Đại Hải và Kế Sách. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng những sản vật nông nghiệp chất lượng cao, từ bưởi Da xanh, bưởi Năm roi, sầu riêng, măng cụt, cho đến những giống cây đặc sản có giá trị kinh tế như nhãn Idor và thanh nhãn.

Các đội thi chế biến, trang trí các món ăn mang đậm hương vị miền sông nước. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Tại ngày hội cũng diễn ra hàng loạt hoạt động giao lưu văn hóa và tranh tài hấp dẫn. Du khách có thể hòa mình vào không gian của Hội thi ẩm thực sông nước miệt vườn; chiêm ngưỡng các tác phẩm tại Hội thi trưng bày trái cây và Hội thi trái cây ngon. Song song với các hoạt động giải trí, ngày hội còn chú trọng đến phát triển nông nghiệp thông qua các buổi hội thảo chia sẻ kỹ thuật sản xuất, chăm sóc và bảo vệ cây ăn trái, kết hợp cùng chương trình giao lưu Đờn ca tài tử rộn rã mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước.



Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ Trương Thanh Giang, sự kiện không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn là đòn bẩy quan trọng để kết nối, phát huy giá trị kinh tế vườn và đưa sản phẩm nông sản địa phương vươn lên một tầm cao mới. Thông qua Ngày hội, chính quyền địa phương kỳ vọng Khu Du lịch Cồn Mỹ Phước sẽ không ngừng phát triển, luôn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc và để lại những ấn tượng sâu sắc trong hành trình khám phá du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long của bạn bè gần xa.