Báo Ảnh Việt Nam

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Tôn vinh và quảng bá nông sản bản địa qua Ngày hội sông nước miệt vườn

Sáng 19/6, tại Khu du lịch Cồn Mỹ Phước (xã Nhơn Mỹ, Cần Thơ), Ngày hội Sông nước miệt vườn năm 2026 chính thức diễn ra. Lễ hội năm nay kéo dài từ ngày 18 - 20/6 (mùng 4 đến hết mùng 6/5 Âm lịch), tiếp tục khẳng định vị thế là một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương.

Một trong những không gian điểm nhấn tại ngày hội là khu vực triển lãm và hội thi trái cây quy tụ gian hàng chủ lực của xã Nhơn Mỹ cùng sự góp mặt của 5 xã: An Lạc Thôn, Phong Nẫm, Thới An Hội, Đại Hải và Kế Sách. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng những sản vật nông nghiệp chất lượng cao, từ bưởi Da xanh, bưởi Năm roi, sầu riêng, măng cụt, cho đến những giống cây đặc sản có giá trị kinh tế như nhãn Idor và thanh nhãn.

  Các đội thi chế biến, trang trí các món ăn mang đậm hương vị miền sông nước. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN  

Tại ngày hội cũng diễn ra hàng loạt hoạt động giao lưu văn hóa và tranh tài hấp dẫn. Du khách có thể hòa mình vào không gian của Hội thi ẩm thực sông nước miệt vườn; chiêm ngưỡng các tác phẩm tại Hội thi trưng bày trái cây và Hội thi trái cây ngon. Song song với các hoạt động giải trí, ngày hội còn chú trọng đến phát triển nông nghiệp thông qua các buổi hội thảo chia sẻ kỹ thuật sản xuất, chăm sóc và bảo vệ cây ăn trái, kết hợp cùng chương trình giao lưu Đờn ca tài tử rộn rã mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ Trương Thanh Giang, sự kiện không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn là đòn bẩy quan trọng để kết nối, phát huy giá trị kinh tế vườn và đưa sản phẩm nông sản địa phương vươn lên một tầm cao mới. Thông qua Ngày hội, chính quyền địa phương kỳ vọng Khu Du lịch Cồn Mỹ Phước sẽ không ngừng phát triển, luôn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc và để lại những ấn tượng sâu sắc trong hành trình khám phá du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long của bạn bè gần xa.

  Khách chọn mua trái cây tại ngày hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN 

 Nhằm mang đến không gian vui chơi an toàn, thuận tiện cho du khách, Ban Tổ chức đã triển khai đồng bộ nhiều phương án hậu cần. Hệ thống giao thông đường thủy được tăng cường với các bến đò ngang tại Trà Ếch, Cây Đa và chợ Nhơn Mỹ; đồng thời tạm dừng phương tiện cơ giới qua cồn từ 13 giờ ngày 18/6 để dành không gian cho khách bộ hành. Công tác y tế được siết chặt với tổ trực cấp cứu ngoại viện, trang bị đầy đủ phương tiện và lực lượng y bác sĩ túc trực thường xuyên, bảo đảm mục tiêu tổ chức lễ hội “vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

  Các thí sinh tham gia Hội thi ẩm thực sông nước miệt vườn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN  
Cồn Mỹ Phước, thuộc ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, là vùng đất hình bầu dục được bao bọc bởi màu xanh cây trái, hình thành từ phù sa bồi đắp với chiều dài khoảng 3,5 km và diện tích hơn 1.020 ha. Thắng cảnh này được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (cũ) xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh từ năm 2007. Hơn 20 năm qua, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch), nơi đây trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương đến tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá những miệt vườn trĩu quả./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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