Tôn vinh tiếng Việt: Cầu nối bền vững gắn kết quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” lần 2. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmono Phommahaxay; Thiếu tướng Vongxay Inthakham, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Lào; Thiếu tướng Savengxay Dalasat, PGS. TS, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 103, Bộ Quốc Phòng Lào; đại diện lãnh đạo và cán bộ các bộ, ban, ngành liên quan của Lào. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet Nguyễn Văn Dũng, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào và đại diện các cơ quan thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.



Tiết mục tham dự cuộc thi của các thí sinh Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào thể hiện tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Cuộc thi lần này có sự tham gia của 9 đội thi đến từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào; Trường Hành chính - Chính trị thủ đô Viêng Chăn; Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Viêng Chăn - Hà Nội; Trung tâm Tiếng Việt thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Trung tâm Tiếng Việt thuộc Viện Phát triển Công đoàn Lào; các lớp tiếng Việt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Lào và Chùa Phật Tích thuộc Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn.



Màn thể thiện hiện tài năng tiếng Việt của tập thể đội thi đến từ Viện Phát triển Công đoàn Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Cuộc thi lần này có bước phát triển rõ nét cả về quy mô, đối tượng tham gia và chất lượng chuyên môn. Đặc biệt, nhiều thí sinh là cán bộ, giảng viên, sĩ quan, học viên đang công tác tại các bộ, ngành của Lào đã tích cực tham gia, cho thấy phong trào học tiếng Việt không chỉ dừng lại trong môi trường học tập mà đang ngày càng lan tỏa trong đội ngũ cán bộ và những người trực tiếp tham gia các hoạt động hợp tác giữa hai nước.



Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào Kingmono Phommahaxay trao giải cho đội đạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành của Lào đối với phong trào học tiếng Việt; đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, sự nỗ lực và quyết tâm của các thí sinh khi vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa dành thời gian học tiếng Việt và tham gia cuộc thi lần này. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng điều đáng quý nhất là việc học tiếng Việt ngày nay không chỉ xuất phát từ nhu cầu công tác hay nghiên cứu, mà còn phản ánh tình cảm chân thành của nhiều cán bộ và nhân dân Lào dành cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Ngày càng có nhiều cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Lào lựa chọn học tiếng Việt như một công cụ để mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường khả năng hợp tác với các đối tác của Việt Nam.



Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Thành hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn trao giải cho đội đạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ngôn ngữ luôn là cầu nối bền vững nhất giữa các dân tộc. Đối với quan hệ Việt Nam - Lào, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nhịp cầu kết nối tình cảm, văn hóa, tri thức và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển với nội hàm ngày càng thực chất, mỗi cán bộ Lào biết tiếng Việt chính là một “sứ giả” góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy. Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào đã chứng minh rằng các cơ chế hợp tác và những dự án cụ thể có thể tạo động lực cho quan hệ song phương phát triển, nhưng nền tảng bền vững nhất vẫn là sự gắn bó, thấu hiểu và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Chính vì vậy, mỗi người học tiếng Việt hôm nay đều đang góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.



Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện Bộ Quốc phòng Lào trao giải cho đội đạt giải Ba cuộc thi. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn xác định việc hỗ trợ dạy và học tiếng Việt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao văn hóa, công tác cộng đồng và hợp tác giáo dục. Trong thời gian qua, Đại sứ quán đã tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, các cơ quan hữu quan, các hội đoàn người Việt Nam và các cơ sở đào tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ giáo trình, học liệu, tổ chức các lớp học tiếng Việt, các diễn đàn giao lưu, cuộc thi tiếng Việt và các chương trình tôn vinh tiếng Việt tại Lào.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng các bộ, ngành của Lào đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, học viên tham gia học tập tiếng Việt. Đây không chỉ là sự đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng kết nối, hợp tác và đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.



Trong suốt cuộc thi, các đội thi đã thể hiện sự tự tin, sáng tạo và khả năng sử dụng tiếng Việt ngày càng thành thạo thông qua các phần thi về ngôn ngữ, kiến thức văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Lào. Nhiều phần thi được chuẩn bị công phu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cũng như tình cảm đặc biệt của các học viên Lào đối với tiếng Việt. Đại diện các đội thi cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng các cơ quan liên quan đã tạo điều kiện tổ chức một cuộc thi bổ ích, giúp các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt. Các học viên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, sử dụng tiếng Việt hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống.



Các đại biểu hai nước Việt Nam-Lào chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh tham gia Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” lần 2. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” lần thứ 2 là hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026. Thành công của cuộc thi tiếp tục khẳng định sức lan tỏa ngày càng sâu rộng của tiếng Việt tại Lào, đồng thời cho thấy nhu cầu và sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan, tổ chức và cán bộ Lào đối với việc học tập tiếng Việt. Đây cũng là minh chứng sinh động cho những nỗ lực chung của hai bên trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa và góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.