Tôn vinh những tác phẩm báo chí phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống

Lãnh đạo UBND tỉnh trao giải cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, qua những thời điểm khó khăn như mưa lũ, sạt lở, thiên tai cuối năm 2025, nhiều phóng viên đã có mặt tại tuyến đầu, phản ánh chân thực công tác cứu hộ, cứu nạn, trách nhiệm của chính quyền, lực lượng chức năng và ý chí vượt khó của người dân.

Giải báo chí Khánh Hòa năm nay ghi nhận nhiều tác phẩm có chất lượng, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; tập trung vào những vấn đề lớn của địa phương như phát triển kinh tế biển, cải cách quản trị, xây dựng chính quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo, ứng phó thiên tai và phát triển du lịch.

Ở thể loại báo hình, giải nhất được trao cho tác phẩm “Sức sống Trường Sa” của nhóm tác giả thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Ở thể loại báo in, tác phẩm loạt bài 5 kỳ “Công bộc của dân” của nhóm tác giả Đình Lâm, Thanh Long, Công Định, Văn Kỳ, Mạnh Hùng đạt giải nhất.



Các tác phẩm đạt giải nhì tiếp tục cho thấy sự đa dạng về đề tài, gồm loạt bài “Kinh tế biển ‘gánh’ tăng trưởng hai con số”, “Sự cần thiết đầu tư điện hạt nhân”, loạt bài “KPI - Đột phá trong quản trị nhân lực khu vực công” và tác phẩm ảnh “Sạt lở khu vực đèo Khánh Sơn, 3 người bị vùi lấp”.

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa có tác phẩm loạt bài “Trong tâm cơn ‘đại hồng thủy’” của nhóm tác giả Xuân Triệu, Đặng Tuấn, Nguyễn Thành, Phan Sáu đạt giải ba thể loại báo điện tử. Tác phẩm phản ánh những thời điểm khó khăn do mưa lũ, sạt lở, ghi nhận nỗ lực của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao giải cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Ngoài ra, nhiều tác phẩm đạt giải ba, giải khuyến khích tập trung phản ánh những vấn đề thời sự của Khánh Hòa như phát triển du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa sau sáp nhập, phòng chống thông tin xấu độc, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khai thác tiềm năng kinh tế biển và ứng phó mưa lũ.

Theo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, các tác phẩm tham dự giải năm nay có sự đầu tư công phu, bám sát những vấn đề lớn của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động các vùng động lực phát triển như Khu kinh tế Vân Phong, Nha Trang và vịnh Cam Ranh; góp phần tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận trong xã hội.



Giải báo chí Khánh Hòa năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong việc phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, lan tỏa những giá trị tích cực, đồng hành cùng địa phương trong quá trình xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững./.