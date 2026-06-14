Tôn vinh những “người hùng thầm lặng” trong phong trào hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Đây là dịp ý nghĩa để vinh danh những “người hùng thầm lặng”, khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau Hồ Quý Nhi khẳng định, những tấm gương được vinh danh không chỉ được ghi nhận bởi số lần hiến máu, mà còn bởi giá trị nhân văn mà họ đã lan tỏa đến xã hội. Đó là những người đã biến lòng tốt thành hành động, biến sự sẻ chia thành thói quen và biến những giọt máu hồng thành nhịp cầu nối dài sự sống.

Thông qua sự kiện, bà Hồ Quý Nhi kêu gọi các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong quản lý người hiến máu, đồng thời vận động mỗi cá nhân, gia đình tích cực tham gia hiến máu thường xuyên để bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định cho công tác điều trị.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh, đồng thời nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Đánh giá về phong trào thời gian qua, bà Võ Thị Ngọc Hân cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động ngày càng được đổi mới, đa dạng về hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Nhiều mô hình, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện hoạt động hiệu quả; nhiều cá nhân đã hiến máu hàng chục lần, nhiều gia đình, cơ quan, đơn vị đã trở thành những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào hiến máu của tỉnh. Những kết quả này không chỉ bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu tại các cơ sở y tế mà còn khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, góp phần xây dựng hình ảnh con người Cà Mau nghĩa tình, trách nhiệm.

Bà Võ Thị Ngọc Hân bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tặng Bằng khen cho 8 gia đình và 87 cá nhân tiêu biểu có từ 20 đến dưới 30 lần hiến máu; vinh danh 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đã trao biểu trưng vinh danh cho 51 cá nhân xuất sắc có thành tích hiến máu trên 30 lần./.