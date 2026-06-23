Tôn vinh những mái ấm tiêu biểu của công nhân, viên chức, lao động

Trao Bằng khen cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ khẳng định, gia đình là nền tảng của mỗi con người, nơi nuôi dưỡng yêu thương và gìn giữ hạnh phúc. Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu là dịp lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Tham dự hội nghị có 60 gia đình công nhân, lao động tiêu biểu xuất sắc đại diện cho các địa phương, ngành nghề và lĩnh vực trong toàn tỉnh. Dù ở những vị trí công tác khác nhau, họ đều là những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của người đoàn viên Công đoàn.

Tại chương trình, nhiều gia đình tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình, sự hy sinh, yêu thương và đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Những câu chuyện bình dị nhưng đầy ý nghĩa đã truyền cảm hứng, lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp và góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong xã hội hiện đại.

Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Xuân, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giầy Lập Thạch, chồng đi công tác xa, gia đình có hoàn cảnh đặc thù. Dù vậy, chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn, chăm lo gia đình và nuôi dạy con đạt nhiều thành tích học tập, có nhiều sáng kiến được doanh nghiệp đánh giá cao như "Cải tiến quy trình tuyển dụng và giữ chân nhân tài", "Nâng cao hiệu quả theo dõi ngày công", góp phần giảm chi phí và chuẩn hóa quy trình quản lý nhân sự. Trong khi đó, chị Nguyễn Thái Bình, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ chia sẻ: “Nghề y có nhiều áp lực, thường xuyên phải trực đêm, làm việc ngoài giờ nên sự thấu hiểu và sẻ chia của gia đình là nguồn động viên rất lớn. Đó cũng là động lực để tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc và giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

Bên cạnh những tấm gương vượt khó, nuôi con thành đạt, còn có nhiều gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Dù thu nhập còn hạn chế, các anh chị đã mạnh dạn vay vốn, kiên trì lao động, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như gia đình chị Trần Thị Hải Anh, nhân viên Trung tâm Y tế Lương Sơn, với ba thế hệ làm nghề bánh truyền thống hơn 40 năm, kết hợp phát triển mô hình kinh tế VAC gồm chăn nuôi và trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và tạo việc làm cho lao động trong gia đình.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ quản lý trực tiếp khoảng 330.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, trong đó, lao động nữ chiếm hơn 63%. Những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác gia đình và các giá trị truyền thống tốt đẹp; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng các ngày lễ, sự kiện về gia đình, trẻ em và hạnh phúc.

Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động hạnh phúc” được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng gia đình đoàn viên no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Từ năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ xây mới, xóa nhà tạm cho hơn 111 hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 4 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà đoàn viên khó khăn dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ biểu dương, khen thưởng 60 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2026. Các gia đình được tôn vinh đến từ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, họ còn là những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới./.