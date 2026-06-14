Tiềm năng của địa phương Việt Nam trong hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Khánh Vân-PV TTXVN tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hàn Quốc, ngày 13/6, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh dẫn đầu đã tham dự Tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc do Hiệp hội giao lưu kinh tế, văn hóa Hàn - Việt (KOVECA) tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nêu bật những tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới trên các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, công nghiệp giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai hiện nay hội tụ đầy đủ lợi thế của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, gồm sân bay, cảng biển, các tuyến cao tốc có tính kết nối cao, cùng diện tích tự nhiên đứng thứ hai cả nước, tỉnh còn nhiều dư địa để hợp tác phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và giao lưu nhân dân. Trong chương trình công tác lần này, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp có quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, Gia Lai cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Khánh Vân-PV TTXVN tại Hàn Quốc

Chủ tịch KOVECA – ông Kwon Sung Tack trong phát biểu tại tọa đàm nhấn mạnh Gia Lai sau sáp nhập đang sở hữu nhiều tiềm năng. Với lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, Gia Lai có tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi quy mô lớn, du lịch, năng lượng sạch… Việc Đoàn Gia Lai tham gia trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư chính là cơ hội tốt để các bên nắm bắt nhu cầu của nhau, phối hợp tìm kiếm các dự án đầu tư và công nghệ phù hợp.

Tại cuộc tọa đàm, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu các công nghệ và hệ thống tiên tiến như hệ thống cung cấp và tích điện sạch độc lập với mạng điện quốc gia. Động cơ năng lượng sạch cho tàu bè; dự án xây dựng trường quốc tế Hàn – Việt tại Gia Lai để thu hút và đào tạo sinh viên quốc tế…

Các doanh nghiệp Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm lớn với những lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai giới thiệu và nhận định rằng đây đều là những ngành nghề giàu tiềm năng, phù hợp với định hướng đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất các bên tiếp tục trao đổi sâu thông tin và thực hiện kết nối trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã làm việc với nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như KBIZ, HanaTour, Blooming Sky; đồng thời tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của địa phương đến các đối tác Hàn Quốc./.