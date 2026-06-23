Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Australia, hướng tới APEC 2027 thành công

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong các cuộc trao đổi, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia, khẳng định Australia là đối tác quan trọng, là người bạn tin cậy của Việt Nam trong khu vực, đồng thời cảm ơn Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã gửi thông điệp và Thứ trưởng Ngoại giao Michelle Chan đã trực tiếp tham dự cũng như đóng góp tích cực vào thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức ngày 9-10/6 vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học–công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, trong đó cần xác định khoa học công nghệ là trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới.

Nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích tương đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ lập trường, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương khu vực và toàn cầu, đặc biệt là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc (LHQ), hợp tác tiểu vùng Mekong, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)…. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế của Australia, ủng hộ Australia tăng cường kết nối và hợp tác hiệu quả với các nước ASEAN và tiểu vùng Mekong.

Thông tin về quá trình chuẩn bị cho việc đăng cai Năm APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh đăng cai Năm APEC 2027 là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các thành viên APEC đóng góp thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, nâng cao năng lực tự cường của khu vực và từng nền kinh tế thành viên trong bối cảnh môi trường an ninh và phát triển toàn cầu diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng việc đăng cai Năm APEC 2027, xác định đây là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và với vai trò của Australia là một trong những nền kinh tế thành viên sáng lập diễn đàn, Thứ trưởng đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các thành viên để thúc đẩy hợp tác APEC ngày càng hiệu quả, thực chất, đặc biệt Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc được tổ chức thành công, nâng cao vai trò và đóng góp của APEC đối với sự phát triển thịnh vượng của khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Về phần mình, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite, Thứ trưởng George Mina và các đối tác Australia đều đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam là đối tác gần gũi, tin cậy và có vai trò, vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương.

Australia chúc mừng và tin tưởng rằng với vị thế, uy tín và việc triển khai chính sách đối ngoại rất hiệu quả trong thời gian qua, Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Năm APEC 2027 - một thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với diễn đàn APEC mà còn đối với việc củng cố hợp tác và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.

Nhất trí với những chia sẻ và đề nghị của Việt Nam, Australia khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027, nhất là thúc đẩy các ưu tiên, sáng kiến mới đáp ứng nhu cầu phát triển của các thành viên trong tình hình mới./.