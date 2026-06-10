Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua.

Thông tin tới lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tiềm năng, lợi thế cũng như kết quả mà tỉnh Luông Nậm Thà đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ tỉnh Phú Thọ trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh đến khảo sát, đầu tư; cấp học bổng cho học sinh Lào đến Phú Thọ học tập; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội...

"Tỉnh Luông Nậm Thà sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ để cụ thể hóa các nội dung hội đàm, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Lào", Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Luông Nậm Thà đến thăm và làm việc tại tỉnh. Theo Bí thư Phạm Đại Dương, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và trong sáng đó.

Điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai địa phương, đồng chí Phạm Đại Dương khẳng định, Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều dự án thiết thực tại Luông Nậm Thà như hỗ trợ hạ tầng y tế, xây dựng trụ sở làm việc, trường học và đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ 640 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đào tạo 100 lưu học sinh mỗi năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị, hai bên cần tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm: Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai địa phương; Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Lễ trao tặng Huân chương Phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Sau buổi làm việc đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Luông Nậm Thà đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể tỉnh Phú Thọ (cũ), Huân chương Hữu nghị cho tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Huân chương Phát triển hạng III cho tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)./.