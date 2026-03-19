Thúc đẩy hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Saleumxay Kommasith. Tham dự hội nghị có đại diện nhiều bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương các tỉnh/thành trên cả nước của Lào.



Báo cáo tại hội nghị, bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, đã nêu bật những con số cụ thể mang tính cam kết chính trị cao giữa hai nước Lào-Việt Nam, đồng thời cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều thách thức, Chính phủ Việt Nam vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho Lào. Cụ thể, trong năm 2026, Chính phủ Việt Nam đã cam kết sẽ dành khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1.120 tỷ đồng (tương đương khoảng 43 triệu USD) cho Chính phủ Lào. Nguồn vốn này được phân bổ tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, bao gồm ưu tiên hàng đầu cho phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các dự án trọng điểm mà Chính phủ Lào xác định là cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.



Về hợp tác kinh tế và đầu tư, Thứ trưởng Phonevanh Outhavong cho biết kim ngạch thương mại song phương Lào-Việt Nam năm 2025 ước đạt 3 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng ổn định. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí là nhà đầu tư thuộc top đầu tại Lào với 276 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 6,21 tỷ USD. Bà Phonevanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng, đặc biệt là việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của phía Lào tại Công ty CP Cảng Quốc tế Lào-Việt lên 60%, để Lào được quyền chủ động trong việc khai một số cầu cảng tại Cảng Vũng Áng (cầu cảng 1, 2 và 3), tạo điều kiện thuận lợi để Lào phát triển kinh tế biển và kết nối với quốc tế.



Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào cũng kêu gọi các bộ, ngành cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các đối tác Việt Nam để giải quyết các vướng mắc về thủ tục, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai các dự án chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Chanthaphon Khammanichan báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Chanthaphon Khammanichan cũng đã báo cáo về tiến độ triển khai nội dung Hiệp định hợp tác giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai nước Lào-Việt Nam. Đồng thời cho biết Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung rà soát tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai các dự án viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, tập trung vào các dự án có tính kết nối chiến lược và tạo động lực tăng trưởng trong 5 năm tới.

Cụ thể, về hạ tầng, sẽ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khả thi và tìm kiếm nguồn vốn cho dự án đường cao tốc Viêng Chăn-Hà Nội và tuyến đường sắt Viêng Chăn-Thakhek-Vũng Áng theo hình thức BOT; về năng lượng, sẽ thúc đẩy xây dựng hệ thống đường dây truyền tải điện 500kV và các kho bãi, đường ống dẫn xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng; về giáo dục, năm 2026 sẽ triển khai hiệu quả 1.300 suất học bổng đào tạo dành cho cán bộ và sinh viên Lào tại Việt Nam, đồng thời đẩy nhanh dự án xây dựng Đại học Lào - Việt tại Lào.



Để đảm bảo các cam kết tại Kỳ họp 48 được thực hiện đúng tiến độ, Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam đề xuất một cơ chế giám sát mới, theo đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải thành lập bộ phận chuyên trách, duy trì chế độ báo cáo định kỳ và tổ chức các đoàn kiểm tra thực địa hàng quý. Mục tiêu là phát hiện sớm và xử lý ngay các khó khăn về mặt bằng, thủ tục hành chính, không để tình trạng tồn đọng dự án kéo dài.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Saleumxay Kommasith khẳng định, thành công của Kỳ họp 48 và việc ký kết các thỏa thuận chiến lược là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đang ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.



Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn trong việc chuẩn bị các văn kiện hợp tác cho giai đoạn 2026-2030. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong khâu triển khai thực tế tại một số địa phương và yêu cầu phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy hợp tác.

Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhấn mạnh, hợp tác Lào-Việt Nam trong giai đoạn mới phải lấy hiệu quả làm thước đo hàng đầu, không làm dàn trải mà tập trung vào các dự án động lực. Mỗi đồng vốn viện trợ của Việt Nam, mỗi dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào đều phải đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của Lào. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và chính quyền các địa phương trên cả nước Lào phải nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để đảm bảo phát huy hiệu quả các công trình hữu nghị. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp như hiện nay, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho rằng hai nước Lào-Việt Nam cần thúc đẩy tăng cường hợp tác về quốc phòng-an ninh, bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững và ngăn chặn các âm mưu phá hoại tình đoàn kết giữa hai nước của các thế lực thù địch.

Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng giao nhiệm vụ cho Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam phải là đầu mối trung tâm, điều phối nhịp nhàng các hoạt động từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo mọi nội dung trong Thỏa thuận kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Lào-Việt Nam phải được khởi động ngay từ những tháng đầu năm.

Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao của các đại biểu về lộ trình và giải pháp triển khai nhiệm vụ hợp tác song phương. Kết quả của hội nghị quán triệt lần này sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam cùng chung tay hiện thực hóa các cam kết cấp cao, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào vươn tới những tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới./.