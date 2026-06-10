Tái tạo nguồn lợi thủy sản, đảm bảo phát triển bền vững

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình Nguyễn Sinh Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình Nguyễn Sinh Tiến cho biết, Ninh Bình có gần 90 km đường bờ biển và 5 con sông lớn chảy qua, nguồn lợi thủy sản đa dạng phong phú. Một số loài có giá trị kinh tế cao, nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất thủy sản là nguồn thu nhập, góp phần bảo đảm đời sống của cộng đồng dân cư. Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 toàn tỉnh ước đạt 312.290 tấn, giá trị sản xuất thủy sản năm 2025 đạt hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong những năm qua, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã có những chuyển biến tích cực, được các ngành, các cấp và cộng đồng ngư dân quan tâm, hưởng ứng. Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành và dần đi vào cuộc sống làm cơ sở để triển khai các hoạt động thực tiễn, Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư đã tổ chức phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả hàng triệu con giống thủy sản xuống lưu vực sông Hồng, sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Hoàng Long, Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng và vận động các tầng lớp nhân dân có những hành động thiết thực trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn vệ sinh môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Nhằm góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các ngành chức năng như: Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát giao thông - Công An tỉnh đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm. Đồng thời phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều đợt thả phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các lưu vực sông, hồ trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vẫn diễn ra ở một số địa phương. Tàu cá lén lút sử dụng điện để khai thác thủy sản, khai thác ở những khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; sử dụng ngư cụ khai thác có tính hủy diệt đã làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Trước thực trạng đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đề nghị, Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tỉnh, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các đợt thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, tránh khai thác thủy sản trái phép.

Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư và các cơ quan liên quan, tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm tại các thủy vực tự nhiên; xử lý vi phạm đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động thủy sản; đặc biệt là việc xử lý chất thải, nước thải, khí thải trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo các sở ngành và nhân dân tỉnh Ninh Bình thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. UBND các xã, phường triển khai hiệu quả Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; huy động các cơ sở sản xuất giống thủy sản tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản...

Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh Vũ Trung Thành thông tin, xã có bờ biển dài khoảng 7km, có lợi thế về nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Những năm qua, để đảm bảo phát triển thủy sản bền vững, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân cam kết sử dụng các biện pháp đánh bắt phù hợp, tuân thủ quy định, tuyệt đối không sử dụng ngư cụ khai thác có tính tận diệt, đồng thời khuyến khích ngư dân giảm dần khai thác gần bờ, chuyển đổi nghề từ khai thác ven bờ sang các nghề ít tác động đến nguồn lợi như nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.../.