Sau 10 ngày triển khai trên toàn quốc: Sản lượng bán xăng E10 tăng dần





*Đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường



Là doanh nghiệp chiếm thị phần xăng dầu lớn nhất tại thị trường trong nước, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) đã bán xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 20/5, sớm hơn lộ trình của cả nước. Để đảm bảo nguồn cung xăng E10 đáp ứng nhu cầu thị trường, cùng với nguồn mua ở trong nước, Petrolimex đã tăng cường nhập khẩu cồn Ethanol từ các nước như Mỹ, Brazil và một số nước châu Á như: Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia.



Về sản lượng xăng E10 bán ra, ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, thực hiện theo lộ trình chuyển đổi, từ ngày 20/5 Petrolimex đã dừng kinh doanh xăng khoáng chuyển sang xăng sinh học. Sản lượng bán xăng E10 trong những ngày qua tương đương với sản lượng xăng khoáng bán ra cùng kỳ. Riêng 4 ngày đầu tiên của tháng 6 (thời điểm cả nước dừng xăng khoáng), Petrolimex đã bán ra 60 nghìn m3 xăng E10 trong khi sản lượng xăng khoáng cùng kỳ năm 2025 là 58 nghìn m3.



Tại Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 96 (Đông Anh, Hà Nội), Cửa hàng trưởng Lê Xuân Trọng cho biết, về cơ bản sản lượng của cửa hàng ổn định như khi kinh doanh xăng khoáng, bình quân bán ra từ 8-10 nghìn m3/ngày.



Ông Trọng cũng cho biết, về cơ bản khách hàng đều đồng thuận với xăng E10. Tuy nhiên, với một số khách hàng vẫn băn khoăn về tác động của xăng E10 đến động cơ phương tiện giao thông hay mức tiêu hao nhiên liệu E10, nhân viên bán hàng Petrolimex đều chủ động tư vấn, giải thích để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tác động của xăng E10 tới động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu cũng như những lợi ích to lớn của nhiên liệu bảo vệ môi trường này.



Là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thứ hai trên thị trường, đại diện Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVOIL) cho biết, sau khi dừng kinh doanh xăng khoáng chuyển sang xăng sinh học trên toàn hệ thống từ ngày 15/5 đến nay, sản lượng xăng E10 đang tăng dần. Cụ thể, từ ngày 15/5 đến ngày 31/5, sản lượng xăng E10 bán ra đạt khoảng 100 nghìn m3, bình quân đạt 5,88 nghìn m3/ngày. Tuy nhiên, chỉ từ ngày 1/6 (thời điểm cả nước dừng xăng khoáng) đến ngày 8/6, sản lượng xăng E10 đã tăng lên là 62 nghìn m3, bình quân đạt 7,75 nghìn m3/ngày.



Đại diện PVOIL cũng cho biết để thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng E10, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng E10 cho thị trường. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp chính đã được triển khai đồng bộ và mang tính hệ thống nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng ở tất cả các công đoạn, từ khâu pha chế, khâu tồn trữ, vận chuyển từ tổng kho đến kho trung chuyển, từ kho đến hệ thống cửa hàng xăng dầu.

Cụ thể, việc pha chế được kiểm soát từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, vận hành phối trộn và kiểm tra chất lượng sản phẩm; trong đó tất cả các lô pha chế đều được thực hiện thủ tục hợp quy theo đúng quy định. Tất cả các thiết bị tham gia vận chuyển, tồn trữ xăng sinh học đều được rà soát và nâng cấp đảm bảo đủ tiêu chuẩn tồn trữ và vận hành nhiên liệu sinh học.

Tại cửa hàng xăng dầu, hệ thống thiết bị công nghệ, bồn chứa được vệ sinh kiểm tra độ kín đảm bảo không để nước tự do có thể xâm nhập, cột bơm được lường lại khi chuyển từ xăng khoáng sang xăng sinh học. Với công tác chuẩn bị như vậy, chất lượng xăng dầu được phân phối đến người tiêu dùng được duy trì ở mức cao nhất và đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật theo Quy chuẩn quốc gia do nhà nước quy định. Ngoài ra, PVOIL cũng tổ chức tư vấn, tuyên truyền theo nhiều hình thức nhằm giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm nhiên liệu sạch E10.



*Thích ứng với nhiên liệu mới



Là lái xe taxi công nghệ của hãng Grab chạy chủ yếu trong nội đô Hà Nội, lái xe Dương Bảo Linh cho biết đã đổ xăng E10 từ ngày 1/6 đến nay. Sau 10 ngày sử dụng nhiên liệu mới, xe Hyundai Grand i10 số tự động sản xuất năm 2018 của anh Linh vẫn chạy ổn định, không bị chết máy giữa đường như một số thông tin lan tràn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua theo dõi thực tế hàng ngày, lượng tiêu hao nhiên liệu tốn hơn so với xăng khoáng khoảng 10%. “Chủ trương triển khai xăng E10 nhằm giúp bảo vệ môi trường chung nên những người làm dịch vụ taxi công nghệ như chúng tôi cũng đồng thuận”, anh Linh chia sẻ.



Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Dũng, đại diện một công ty vận tải tại Hà Nội cho biết, việc sử dụng xăng E10 là góp phần bảo vệ môi trường và tăng sự chủ động về an ninh năng lượng cho Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế đổ xăng E10 trong 10 ngày qua, tiêu hao nhiên liệu cao hơn rõ rệt so với sử dụng xăng khoáng (trên cùng tuyến đường, cùng khoảng cách). Với giá xăng E10 như hiện nay, công ty đang có kế hoạch cơ cấu lại đội xe chở khách; trong đó mục tiêu sẽ chuyển khoảng 2/3 đầu xe sang xe điện để tối ưu hiệu quả kinh doanh, chỉ giữ lại khoảng 1/3 số lượng xe ô tô chạy xăng sản xuất sau năm 2025 để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Hiện chính sách xe điện tương đối tốt, chất lượng xe điện được cải thiện hơn nhiều, các trạm sạc xe điện cũng được phát triển nhiều và thuận tiện nên đây sẽ là phương án khả thi.



Tuy nhiên, “khả thi nhất là nhà nước có chính sách giá xăng E10 hợp lý hơn nhằm bù đắp mức tiêu hao nhiên liệu của xe chạy xăng E10, khi đó công ty sẽ không cần chuyển đổi nữa”, ông Nguyễn Đức Dũng chia sẻ.



*Nhà nước sẽ ban hành giá bán thống nhất



Phó Ban Kinh doanh Petrolimex Nguyễn Hồng Nam cho biết, Tập đoàn đã bán thí điểm xăng E10 từ tháng 8/2025 đến nay. Hiện Petrolimex đang tính giá bán xăng E10 theo các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/1/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, giá xăng E10RON95-III đang được Petrolimex bán ra ở mức 22.330 đồng/lít; xăng E10RON95-V được bán ra ở mức 23.230 đồng/lít.



Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), hiện các doanh nghiệp đang tự cân đối giá xăng E10 theo đúng chi phí đầu tư, đồng thời dựa trên công thức tính giá của Nhà nước nên giá bán chưa có sự đồng nhất. Sau này, khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, trên cơ sở cân đối các chi phí, Nhà nước sẽ ban hành giá bán thống nhất.



Hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 do Bộ Công Thương khởi thảo; trong đó có quy định về việc xác định giá xăng E10RON95-III.



Trong dự thảo, Bộ Công Thương đưa ra các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10RON95-III gồm: Thứ nhất là giá Ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10RON95-III. Mức giá này sẽ do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.



Thứ hai là chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium (phụ phí thương mại cộng thêm vào giá tham chiếu quốc tế) để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước. Thứ ba là chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III. Thứ tư là lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5RON92.



Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III theo quy định, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định các chi phí trên, sau đó sẽ thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.



Về phía thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10RON95-III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo./.