Sát cánh cùng ngư dân, kiên quyết nói không với khai thác bất hợp pháp

Tuyên truyền gắn với kiểm soát chặt hoạt động khai thác

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 1.476 tàu cá với tổng công suất 402.990 kW và 9.305 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Trong đó, khoảng 60% tàu có công suất lớn đủ khả năng khai thác tại các ngư trường xa như Côn Đảo, Trường Sa, DK1; đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay chủ yếu hoạt động tại khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn. Đến nay, 1.291 tàu đã được cấp phép khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống quản lý.

Chủ phương tiện làm thủ tục xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng thuộc Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp có thế mạnh về khai thác hải sản của tỉnh hiện có 566 tàu cá, trong đó 426 phương tiện đánh bắt xa bờ và 140 phương tiện hoạt động gần bờ, với sản lượng khai thác bình quân hơn 42.970 tấn hải sản mỗi năm.

Để ngăn chặn khai thác IUU, Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho tổ chức, cá nhân hoạt động nghề cá về quy định của pháp luật Việt Nam, quốc tế và các nước liên quan. Nội dung tuyên truyền gắn với Chỉ thị 12 của UBND tỉnh Đồng Tháp về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác IUU.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kiểng Phước, cùng với việc hực hiện nghiêm công tác kiểm soát, kiểm chứng, tổ công tác của đồn biên phòng và trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng (thuộc Đồn Biên phòng Kiểng Phước) còn lồng ghép tuyên truyền để chủ tàu và thuyền trưởng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định trước khi xuất bến. Đơn vị cũng kiên quyết không cho các phương tiện không đáp ứng điều kiện, đặc biệt là thiếu thiết bị giám sát hành trình hoặc có nguy cơ vi phạm quy định, xuất bến hoạt động.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp với Ban Quản lý cảng cá Vàm Láng, Văn phòng đại diện số 2 Chi cục Thủy sản và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá ra vào cảng, cập nhật cơ sở dữ liệu và tuyên truyền để ngư dân chấp hành nghiêm Luật Thủy sản, nhất là các quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Nâng cao ý thức ngư dân, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU

Ông Lê Văn Muồi, Giám đốc Hợp tác xã Khai thác hải sản Vàm Láng, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Bộ đội Biên phòng, với vai trò Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá, ông thường xuyên phổ biến, nhắc nhở các thuyền trưởng và chủ tàu chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thủy sản, tuyệt đối không thực hiện các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). "Nhờ được tuyên truyền thường xuyên và nâng cao nhận thức, bà con ngư dân trên địa bàn đều hiểu rõ các quy định pháp luật, có ý thức tuân thủ khi khai thác trên biển và không xảy ra vi phạm liên quan đến khai thác IUU".

Đại úy Phạm Minh Hiếu, Trưởng trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng làm thủ tục xuất bến cho chủ tàu cá. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Theo ông Lý Văn Liểng, Tổ trưởng Tổ hợp tác khai thác thủy sản Trường Duy, xã Gia Thuận, tổ hiện có 15 tàu đánh bắt xa bờ với 85 thành viên. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, các thành viên đều hiểu rõ quy định của Nhà nước và cam kết không vi phạm trong quá trình khai thác trên biển.

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thuận cho biết, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Kiểng Phước đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Các chủ phương tiện và tổ hợp tác thường xuyên nhắc nhở thuyền viên tuân thủ quy định về khai thác hải sản, chung tay thực hiện mục tiêu chấm dứt khai thác bất hợp pháp.

Theo Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn pháp luật về thủy sản, đồng thời quản lý chặt hoạt động của tàu cá tại các địa bàn trọng điểm.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng sẽ tăng cường ứng dụng các phần mềm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm thống nhất công tác giám sát tàu cá giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện, quản lý và kiểm soát những phương tiện có nguy cơ vi phạm khai thác IUU, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển./.