Rực rỡ cờ hoa ngày 30 tháng 4 lịch sử

Trường Mầm non Vàng Anh (xã Châu Thành) giáo dục học sinh về tình yêu quê hương, đất nước thông qua các hoạt động tạo hình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Người dân trong trang phục áo dài rực rỡ, tay cầm cờ Tổ quốc, rạng rỡ hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày 30/4 trên đường phố Tây Ninh, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường trung tâm tại Tây Ninh đã nhộn nhịp người qua lại. Trên từng ban công, trước mỗi hiên nhà, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, như lời nhắc nhớ thiêng liêng về một thời khắc lịch sử, ngày 30/4/1975 - ngày non sông thu về một mối.



Không khí lễ hội lan tỏa không chỉ ở những điểm trung tâm mà còn đến từng khu dân cư. Người dân chủ động treo cờ, chỉnh trang nhà cửa, tạo nên diện mạo đô thị khang trang, rực rỡ. Trong dòng người tấp nập, ai cũng mang theo một niềm vui chung, đó là niềm vui của hòa bình, của độc lập, của những thành quả hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước.



Ông Nguyễn Văn Hòa (69 tuổi, ngụ phường Tân Ninh) xúc động chia sẻ: “Ngày 30/4 với chúng tôi là ký ức không thể nào quên. Khi nghe tin giải phóng, ai cũng vỡ òa trong hạnh phúc. Hôm nay, nhìn đất nước đổi thay từng ngày, đời sống ngày càng tốt hơn, tôi càng thấy trân quý hòa bình. Treo lá cờ Tổ quốc trước nhà không chỉ là việc làm thường niên, mà là cách để nhắc con cháu nhớ về lịch sử, về những gì cha ông đã trải qua”.



Nếu thế hệ đi trước nâng niu ký ức, thì thế hệ trẻ hôm nay lại góp phần làm mới tinh thần yêu nước bằng những cách thể hiện sáng tạo. Những tà áo dài đỏ, những chiếc áo in hình cờ Tổ quốc xuất hiện rực rỡ trên các tuyến phố. Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc ngày lễ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua từng khung hình. Cùng với các hoạt động trực tiếp, không gian mạng cũng trở thành nơi lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 30/4. Hàng loạt bạn trẻ đồng loạt thay ảnh đại diện bằng hình cờ đỏ sao vàng, kèm theo những dòng trạng thái đầy cảm xúc.



Bạn Trần Thị Mỹ Linh (22 tuổi, ngụ phường Long Hoa) chia sẻ: “Em sinh ra trong hòa bình, nhưng qua những câu chuyện của ông bà, em hiểu được giá trị của ngày 30/4. Việc mặc áo dài, chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc hay chia sẻ lên mạng xã hội là cách tụi em thể hiện tình yêu đất nước và công ơn đối với thế hệ trước theo cách của mình – gần gũi nhưng vẫn rất tự hào. Thông qua những việc nhỏ này, em nghĩ sẽ góp phần tạo nên một làn sóng tích cực, nhắc nhở giới trẻ về lịch sử và trách nhiệm của mình với đất nước”.



Không chỉ trên phố, không khí hướng về ngày 30/4 còn lan tỏa sâu rộng trong trường học. Những ngày trước lễ, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận lịch sử một cách sinh động, giàu cảm xúc.



Tại Trường Mẫu giáo Vàng Anh (xã Châu Thành) được phủ kín bởi sắc đỏ của cờ và những sản phẩm sáng tạo của các em nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của cô Hoàng Phương Uyên, các em tham gia vẽ tranh về Tổ quốc, tạo hình chú bộ đội, xếp hình chữ S bản đồ Việt Nam, xếp hình ngôi sao… Mỗi hoạt động đều được lồng ghép những câu chuyện giản dị về ngày đất nước thống nhất.



Cô Hoàng Phương Uyên cho biết: “Ở lứa tuổi mầm non, việc giáo dục lòng yêu nước cần bắt đầu từ những điều gần gũi. Thông qua vẽ tranh, tạo hình, các em không chỉ được vui chơi mà còn dần hình thành nhận thức về Tổ quốc, về hình ảnh người lính, về ý nghĩa của hòa bình. Điều quan trọng là gieo vào các em những cảm xúc tốt đẹp, để tình yêu ấy lớn lên theo thời gian”.



Những bức tranh còn vụng về nét vẽ, những hình ngôi sao xếp chưa thật tròn… nhưng lại chứa đựng sự hồn nhiên và niềm tự hào trong trẻo. Từ những điều nhỏ bé ấy, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, bền bỉ.



Trong bản hòa ca rực rỡ ấy, một điểm nhấn đặc biệt của ngày 30/4 tại Tây Ninh là chặng 25 – chặng cuối cùng của Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 với chủ đề “Non sông liền một dải”. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại phường Tân Ninh để cổ vũ các vận động viên.



Khi đoàn đua lăn bánh, tiếng reo hò vang dội, những lá cờ nhỏ phấp phới theo từng vòng quay bánh xe, tạo nên khung cảnh đầy xúc cảm. Chặng đua dài 133 km từ Tây Ninh về trước Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) không chỉ là hành trình thể thao mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, nối dài tinh thần thống nhất, gợi nhớ hành trình lịch sử của dân tộc.



Dọc tuyến đường, người dân đứng kín hai bên, kiên nhẫn chờ đợi để được tận mắt chứng kiến đoàn đua đi qua. Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa theo, tay cầm cờ, mắt dõi theo từng vận động viên. Đó không chỉ là niềm vui thể thao, mà còn là sự tiếp nối tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác.



Trong sắc đỏ của cờ hoa, trong âm thanh rộn ràng của ngày hội, Tây Ninh hiện lên vừa trang nghiêm, vừa trẻ trung, năng động. Những con đường hôm nay không chỉ kể lại ký ức của quá khứ mà còn mở ra những khát vọng tương lai – về một vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ, hội nhập và phát triển.



Ngày 30/4 cùng “bản hòa ca cờ hoa” tiếp tục lan tỏa. Đó là niềm tự hào được khắc sâu trong từng ánh mắt, nụ cười; là động lực để mỗi người dân tiếp tục chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Giữa nhịp sống hiện đại, những lá cờ vẫn tung bay trên từng mái nhà, như lời nhắc nhở về một ngày lịch sử không thể nào quên, và về trách nhiệm của hôm nay: giữ gìn, vun đắp để bản hòa ca độc lập, tự do mãi ngân vang./.