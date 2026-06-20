Rộn ràng Ngày hội hái lê ở vùng cao Lai Châu

Các đội gấp rút di chuyển lê được hái để đưa về hội thi. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong Lê Xuân Dũng, những năm qua, cây lê đã từng bước khẳng định vị trí là cây trồng thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Việc tổ chức Ngày hội hái lê năm 2026 được kỳ vọng sẽ giải bài toán quảng bá, xây dựng thương hiệu bền vững, đưa sản phẩm quả lê Nùng Nàng - Tân Phong vươn xa, tiếp cận sâu rộng tới các doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng thông qua các giải pháp thương mại số hiện đại.

Không khí lễ hội năm nay ngập tràn ngay từ những phút đầu tiên với chuỗi hoạt động đa dạng và đặc sắc. Tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu và du khách chính là Hội thi "Thu hoạch quả lê" trực tiếp tại vườn và Hội thi "Trưng bày mâm quả lê" khéo léo, nghệ thuật giữa các Tổ dân phố (Lao Tỷ Phùng, Sáy San 1, Sáy San 3, Sáy San 4, Nùng Nàng...).

Những trái lê vỏ mỏng, căng mọng, ngọt thanh, đậm vị được bà con thu hoạch và trình bày khéo léo đã minh chứng cho quy trình chăm sóc kỳ công, đúng kỹ thuật và an toàn của người trồng lê ở Nùng Nàng. Đặc biệt là hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân vùng cao,

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng mở ra không gian hệ sinh thái để du khách đến tham quan, trải nghiệm các vườn lê. Tại đây, du khách không chỉ được tự tay hái những quả lê chín mọng từ trên cành, thưởng thức vị ngọt mát lành ngay tại chỗ mà còn được "check-in", lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc Ban tổ chức trao giải cho các bản tham gia hội thi hái lê. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Điểm nhấn mang tính đột phá và hiện đại tại Ngày hội lần này là phiên Livestream quảng bá, bán quả Lê trực tiếp tại vườn với sự đồng hành của Viettel Post Lai Châu, các đơn vị truyền thông cùng các KOLs, TikTokers nổi tiếng. Sự kết hợp giữa nông sản truyền thống và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại đã giúp các hộ dân trồng lê có hàng trăm "đơn hàng" được chốt thành công ngay tại phiên livestream, đưa những trái lê tươi ngon nhất của phường Tân Phong tiếp cận thần tốc tới tay người tiêu dùng trên toàn quốc.

Ngày hội hái lê phường Tân Phong để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Đặc biệt là vị ngọt thanh mát của quả lê cũng như sự hiếu khách của người dân nơi đây chính là lời mời gọi hấp dẫn nhất để du khách tới trải nghiệm một mùa quả chín đáng nhớ./.