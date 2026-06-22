Rà soát, bố trí cán bộ đúng năng lực, quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ông Đồng Văn Thanh yêu cầu các xã, phường rút kinh nghiệm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Trong bố trí cán bộ, các xã, phường tiếp tục chủ động rà soát cán bộ, xem xét trên hai nhóm cán bộ, nhóm có năng lực nổi trội nhưng chưa bố trí sắp xếp đúng và nhóm năng lực hạn chế sẽ tiếp tục sắp xếp phù hợp cho đúng vị trí.

Các xã, phường tập trung quyết liệt tăng trưởng kinh tế, phát huy tiềm năng địa phương, phát triển đa dạng các ngành nghề, ngành hàng, góp phần nâng giá trị trên diện tích trong thời gian tới.

Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số, các xã, phường cần đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với công tác quy hoạch, Sở Xây dựng đang triển khai quy hoạch chung theo cụm liên phường nhằm bảo đảm tính đồng bộ, liên kết trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Việc sớm hoàn thành quy hoạch sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai các dự án đầu tư, đồng thời tăng cường khả năng thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai dự án trên địa bàn xã, phường. Ông Đoàn Quốc Thật, Bí thư Đảng ủy phường Long Mỹ, cho biết quá trình triển khai Chiến dịch 60 ngày đêm thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nguồn nhân lực phục vụ công tác hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục và ứng dụng số còn hạn chế. Để bảo đảm tiến độ đề ra, địa phương đã huy động thêm lực lượng giáo viên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, phát biểu buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ tại các khu vực dân cư cũng gặp khó khăn do phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với cán bộ cơ sở. Địa phương đang tiếp tục rà soát, cân đối nguồn nhân lực, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên; việc quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy được tổ chức nghiêm túc, kịp thời. Đặc biệt, các địa phương đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ, đánh giá, xếp loại đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Song song với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên lĩnh vực kinh tế, các xã, phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra. Nhìn chung, tình hình kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã, phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Một số chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp; tiến độ triển khai một số công trình, dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác chuyển đổi số tuy có nhiều chuyển biến nhưng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ sức khỏe điện tử vẫn còn thấp ở một số địa phương.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đồng đều; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đất đai, xây dựng vẫn còn phát sinh vi phạm ở một số nơi. Tình hình tội phạm hình sự, ma túy và tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

Ông Phan Vĩnh Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Vị Tân, phát biểu buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Đến nay, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền được thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai quyết liệt theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đã tiếp nhận 949 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền từ Trung ương; ban hành 22 quyết định phân cấp và 42 quyết định ủy quyền trên nhiều lĩnh vực; hoàn thành việc ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Đồng thời, thực hiện sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển giao 103 trạm y tế về Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và thành lập 103 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân.

Trong phát triển kinh tế, thành phố giao chỉ tiêu tăng trưởng đến từng ngành, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xây dựng kịch bản điều hành tăng trưởng theo từng quý nhằm chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra./.