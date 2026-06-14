Quảng Trị tạo dư địa phát triển mới từ tái cấu trúc không gian kinh tế

Việc mở rộng không gian phát triển là lợi thế quan trọng để tỉnh Quảng Trị khai thác các tiềm năng, trong đó năng lượng được xác định là một trong bốn trụ cột thúc đẩy tăng trưởng. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Việc mở rộng địa giới cùng mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng tổng ngân sách trên địa bàn (GRDP) hai con số.

Sau khi thực hiện hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội hình thành không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo nền tảng cho việc tái cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững; trong đó, lĩnh vực năng lượng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương.

Tại Cụm trang trại điện gió B&T, một trong những dự án điện gió quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 8.200 tỷ đồng, doanh nghiệp hiện đóng góp khoảng 100 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho ngân sách tỉnh. Cùng với hàng chục dự án điện gió, điện mặt trời đã đi vào vận hành và việc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I hòa lưới thử nghiệm thành công trong tháng 4/2026 với công suất 1.403 MW, Quảng Trị đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp cắt giảm đáng kể các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Ông Đặng Ngọc Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2 cho biết, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp cắt giảm đáng kể các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hoàn thành gần 99% khối lượng công việc.

Giám đốc Nhà máy BT1 thuộc Cụm trang trại điện gió B&T Nguyễn Long, cho rằng, việc hợp nhất tỉnh và tinh gọn đầu mối hành chính đã giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí thực hiện thủ tục đầu tư. Đặc biệt, việc Quảng Trị mới có hơn 400 km đường biên giới tiếp giáp với Lào mở ra không gian rộng lớn để phát triển các dự án năng lượng xuyên biên giới và hiện thực hóa chiến lược nhập khẩu điện.

Theo ông Nguyễn Long, để đón đầu cơ hội này, doanh nghiệp đang đẩy nhanh triển khai Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet tại Lào với công suất 252 MW nhằm cung cấp khoảng 690 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia thông qua điểm đấu nối tại Quảng Trị. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ mở rộng phát triển điện mặt trời kết hợp tại khu vực Cụm điện gió B&T và đầu tư nâng cấp hạ tầng truyền tải để nâng cao hiệu quả khai thác.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, việc mở rộng không gian phát triển là lợi thế quan trọng để tỉnh khai thác các tiềm năng, trong đó năng lượng được xác định là một trong bốn trụ cột thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, địa phương đã đưa vào vận hành thương mại 39 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 1.570 MW.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các nguồn điện quy hoạch đến năm 2030 đạt gần 13.000 MW. Tỉnh Quảng Trị đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải nhằm giải tỏa công suất và phục vụ nhập khẩu điện từ Lào, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư để phát triển năng lượng theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững.

Song song với phát triển năng lượng, Quảng Trị cũng đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sinh thái và phát thải carbon thấp. Hiện địa phương có 28 dự án nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn được chấp thuận đầu tư, trong đó 13 dự án đã khởi công với tổng vốn hàng nghìn tỷ đồng. Tỉnh cũng chuyển từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ và cam kết phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo nền tảng để địa phương phát huy hiệu quả các lợi thế về năng lượng, nông nghiệp, logistics và du lịch. Với chiến lược phát triển dựa trên bốn trụ cột này, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026, từng bước đưa Quảng Trị từ vị trí ngoại vi trở thành trung tâm kết nối của khu vực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào khai thác tài nguyên sang tăng trưởng xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao./.