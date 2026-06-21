Quảng Ninh lập tổ công tác lưu động, tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục đất đai cho người dân

Tổ công tác hỗ trợ lưu động tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng chính quyền cơ sở trực tiếp rà soát, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai tại địa bàn. Ảnh: TTXVN phát Hành trình lưu động tháo gỡ "nút thắt" đất đai

Theo Kế hoạch số 210/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, mục đích cốt lõi của chiến dịch lưu động lần này là tập trung rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các hồ sơ đất đai tồn đọng, kéo dài; nâng cao chất lượng tiếp nhận để bảo đảm hồ sơ đầy đủ, hợp lệ ngay từ khâu đầu tiên. Tỉnh yêu cầu quá trình thực hiện phải ưu tiên các địa bàn có lượng hồ sơ chậm muộn lớn, nội dung hướng dẫn phải cụ thể, dễ hiểu để giúp người dân hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách thuận lợi nhất.

Thực tế triển khai cho thấy, nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai của nhân dân vô cùng lớn, song năng lực xử lý tại cơ sở thường bị nghẽn do nhiều nguyên nhân phức tạp. Sự có mặt trực tiếp của Tổ công tác hỗ trợ lưu động do bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm Tổ trưởng cùng ông Ngô Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó đã tạo ra bước đột phá quan trọng. Trước khi tiếp xúc công dân, các thành viên Tổ công tác đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng từng hồ sơ, tổ chức họp bàn để thống nhất phương án tối ưu, có những vụ việc phức tạp phải đưa ra mổ xẻ, thảo luận nhiều lần.

Tại UBND đặc khu Vân Đồn, Tổ công tác đã tiến hành rà soát tổng số 21 hồ sơ được tập hợp đăng ký hỗ trợ từ nhiều nguồn (địa phương tổng hợp, trích xuất từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và công dân nộp trực tiếp). Qua làm việc thực tế với 18 trường hợp có mặt, Tổ công tác đã phối hợp phân loại cụ thể: 11 trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận (trong đó 4 trường hợp được hỗ trợ tiếp nhận và trao ngay giấy biên nhận, hẹn trả kết quả; 7 trường hợp điều chỉnh thông tin để nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu). Đối với 7 trường hợp chưa đủ điều kiện, Tổ công tác đã lập Phiếu hướng dẫn nội dung chi tiết, tư vấn pháp lý dân sự hoặc hướng dẫn phối hợp giải quyết tranh chấp.

Tại phường Bình Khê, Tổ công tác cũng trực tiếp rà soát, đưa ra phương án tháo gỡ vướng mắc cho 42 trường hợp công dân. Kết quả, Tổ đã ban hành văn bản hướng dẫn cho 15 trường hợp, yêu cầu địa phương tiếp nhận ngay hồ sơ của 9 trường hợp đủ điều kiện. Đối với 18 trường hợp phức tạp còn lại, Tổ đề nghị địa phương làm văn bản báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn xử lý.

Sự thấu lý đạt tình và quyết liệt của Tổ công tác đã mang lại niềm vui lớn cho nhiều hộ gia đình phải chịu cảnh chậm trễ nhiều năm. Bà Vũ Thị Mắn (trú tại khu Trại Thông, phường Bình Khê) chia sẻ, mảnh đất thổ cư gia đình bà mua từ năm 1999, nhưng vẫn bị "treo", chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do vướng mắc liên quan đến phần diện tích đất nghĩa trang. Khi được Tổ công tác trực tiếp hướng dẫn phối hợp với địa phương điều chỉnh lại bản trích đo bản đồ địa chính để nộp lại hồ sơ, nỗi lo toan đè nặng nhiều năm của gia đình bà mới chính thức được giải tỏa.

Những tồn tại, hạn chế mang tính hệ thống

Bên cạnh những kết quả tháo gỡ cụ thể, hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ lưu động còn đóng vai trò như một đợt kiểm tra, giúp chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mang tính hệ thống trong công tác quản lý đất đai của chính quyền cấp cơ sở.

Qua theo dõi, giám sát chặt chẽ trên hệ thống thông tin điện tử, Tổ công tác đã phát hiện một thực trạng đáng quan ngại: Có tới 9/10 hồ sơ bị địa phương trả lại hoặc yêu cầu công dân bổ sung đúng vào thời điểm hồ sơ sắp hết hạn giải quyết. Tổ công tác thẳng thắn chỉ rõ, đây thực chất là cách làm mang tính hình thức, "né" việc hệ thống ghi nhận hồ sơ bị quá hạn nhằm giữ thành tích, gây phiền hà và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng thời, Tổ cũng chấn chỉnh việc địa phương yêu cầu công dân tự đi cung cấp các tài liệu liên quan đến hiện trạng, quy hoạch - vốn thuộc trách nhiệm xác minh, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với nhau.

Trước những sai sót này, bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã đưa ra ý kiến chỉ đạo kiên quyết, yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, nâng cao tối đa tinh thần trách nhiệm trong hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Đặc biệt, đối với những trường hợp chưa giải quyết xong tại chỗ, Tổ trưởng yêu cầu địa phương phải khẩn trương tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu để lập phương án đề xuất triển khai tiếp theo.

Để khắc phục tận gốc các tồn tại, Tổ công tác đã đưa ra các kiến nghị buộc các địa phương phải nghiêm túc thực hiện. UBND đặc khu Vân Đồn được yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh công tác thẩm định, xử lý ngay các hồ sơ người dân đã bổ sung thông tin để cấp giấy biên nhận và hẹn trả kết quả đúng luật. Địa phương cũng phải chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát lại toàn bộ các hồ sơ từng bị trả trước đây do chưa đủ điều kiện, nhưng nay đã được tháo gỡ theo tinh thần Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội để chủ động thông báo cho người dân quay lại thực hiện. Tiến độ xử lý cụ thể của từng hồ sơ phải được tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 9/7/2026.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Khê khẳng định, thông qua hoạt động hướng dẫn, "cầm tay chỉ việc" trực tiếp của Tổ công tác, địa phương không chỉ tháo gỡ được những "núi" hồ sơ vướng mắc tồn đọng mà đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở còn học hỏi được nhiều bài học thực tiễn quý báu để nâng cao trình độ chuyên môn. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời thái độ, tác phong ứng xử của công chức khi thực thi nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, thực chất, gần dân và sát dân hơn.

Hiệu quả từ hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ lưu động tại tỉnh Quảng Ninh đã chứng minh đây là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn, mang lại hiệu quả kép. Mô hình này vừa giải quyết được "phần ngọn" là tháo gỡ các hồ sơ vướng mắc cụ thể để bảo vệ quyền lợi cho người dân, vừa xử lý được "phần gốc" là bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý ở cơ sở, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới. Tổ tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ "nghẽn" của từng địa phương để có chương trình hỗ trợ trực tiếp trong thời gian tới./.