Quảng Ninh khai mạc hội chợ OCOP hè 2026

Hội chợ diễn ra từ ngày 10/4 đến hết ngày 5/5/2026, quy tụ 240 gian hàng với trên 400 sản phẩm OCOP Quảng Ninh và gần 800 sản phẩm đặc trưng của 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điểm mới của kỳ hội chợ này là việc kéo dài thời gian tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, gắn kết chặt chẽ với chuỗi sự kiện lớn như Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và chương trình “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng trong kỷ nguyên mới”.

Theo bà Nguyễn Huyền Anh, Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và thương mại Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc kéo dài thời gian hội chợ là giải pháp chiến lược nhằm gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP có thêm không gian tiếp cận dòng khách du lịch dự kiến sẽ tăng cao trong quý II, đồng thời biến hội chợ thành một “không gian truyền thông sống động” quảng bá văn hóa và đặc sản địa phương.

Ghi nhận ngay trong đêm khai mạc, có khá nhiều người dân và du khách tham quan, mua sắm. Anh Nguyễn Dũng, một người dân phường An Sinh (Quảng Ninh) chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với quy mô và cách bài trí của hội chợ năm nay. Sản phẩm OCOP của Quảng Ninh ngày càng đa dạng, mẫu mã đẹp không thua kém hàng nhập khẩu. Việc hội chợ mở cửa kéo dài gần một tháng giúp những khách du lịch như tôi có thể thong thả lựa chọn quà tặng cho người thân mà không sợ lỡ mất kỳ hội chợ như các năm trước."

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế Quảng Ninh quý I/2026 khởi sắc với GRDP tăng gần 10% và đón hơn 6,27 triệu lượt khách du lịch. Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình OCOP đã trở thành thương hiệu vững chắc của tỉnh với 437 sản phẩm được xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Việc tổ chức hội chợ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại một lần nữa khẳng định cam kết của Quảng Ninh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững và đưa thương hiệu địa phương vươn xa./.