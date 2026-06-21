Quảng Ngãi thu gom thảm mục ngăn nguy cơ cháy rừng phòng hộ ven biển

Lực lượng kiểm lâm thu gom thảm mục thực bì phòng chống cháy rừng phòng hộ ven biển xã Lân Phong. Ảnh: TTXVN phát Trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài, các địa phương ven biển gồm Lân Phong, Mỏ Cày, Trà Câu và Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động hàng trăm người tham gia thu gom thảm mục, thực bì tích tụ trong các cánh rừng phòng hộ ven biển, đồng thời phát dọn, tạo các đường băng cản lửa nhằm giảm vật liệu dễ cháy, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Từ sáng sớm các lực lượng đã tập trung tại hai khu vực rừng phòng hộ thôn Thạch Thang và thôn Lâm Hạ sử dụng cào, chổi, bao đựng và các dụng cụ chuyên dụng để thu gom lá khô, cành cây và lớp thảm mục dễ cháy dưới tán rừng Phi lao. Không khí lao động diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm chung tay bảo vệ rừng của cán bộ và Nhân dân địa phương.



Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lân Phong Nguyễn Ngọc Tưởng cho biết, xã Lân Phong có 133 ha rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng Phi lao có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, chắn cát, bảo vệ môi trường sinh thái và đời sống của Nhân dân khu vực ven biển. Tuy nhiên, vào mùa nắng nóng, lượng lá khô, cành cây và thảm mục tích tụ dưới tán rừng rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Việc thu gom, xử lý thảm mục góp phần làm giảm đáng kể lượng vật liệu cháy trong rừng, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan cháy rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài.



“Chúng tôi tổ chức ra quân vào ngày cuối tuần để huy động được nhiều lực lượng tham gia; khu vực xử lý thực bì tập trung tại các tuyến đường dân sinh, khu vực người dân hay đi qua lại, chỉ trong một ngày hàng chục mét khối thảm mục đã được các lực lượng thu gom, xử lý. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ môi trường sinh thái ven biển; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng từ sớm, từ xa; xây dựng thế trận toàn dân tham gia bảo vệ rừng. Hoạt động này cũng sẽ được duy trì đối với những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trong thời gian đến”, ông Tưởng nói. Tại các xã Mỏ Cày, phường Trà Câu, Sa Huỳnh nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển của các địa phương đang đối diện với nguy cơ cháy cao do nắng nóng gay gắt kéo dài. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, Ban Chỉ huy quân sự các xã đã phối hợp với lực lượng biên phòng, thanh niên, phụ nữ tổ chức vệ sinh, thu gom thảm mục, thực bì các tuyến đường dân sinh khu vực rừng phòng hộ, đồng thời, phối hợp tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Theo ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, để ứng phó với nguy cơ cháy rừng, ngoài tăng cường tuyên truyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với Đồn biên phòng Đức Minh và các lực lượng tổ chức vệ sinh, thu gom thảm mục, thực bì các tuyến đường dân sinh khu vực rừng phòng hộ Minh Tân Nam vào thời gian tổ chức huấn luyện. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các bộ, chiến sỹ và nhân dân trong vệ sinh môi trường, góp phần cùng chính quyền địa phương phòng chống cháy rừng, giữ vững tài nguyên rừng phòng hộ ven biển.

Còn theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trà Câu, các lực lượng của địa phương cũng đang tích cực phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng Phổ Quang sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố cháy rừng phòng hộ ven biển; địa phương chú trọng ứng phó với cháy rừng từ sớm, từ xa, thường xuyên vận động nhân dân vệ sinh thu dọn thực bì khu vực bãi biển đông người, các tuyến đường dân sinh trong rừng phòng hộ người dân thường xuyên lưu thông, đây là những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao nhất.



Quảng Ngãi hiện có hơn 1.000ha rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là cây phi lao. Trước đó, ngày 17/6, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Quảng Ngãi đối diện với nguy cơ cháy rừng cao”, phản ánh Quảng Ngãi có 134ha rừng đang có nguy cơ cháy cao. Nhiều khu vực rừng trên địa bàn các xã, phường ven biển của tỉnh đang được cảnh báo cháy ở mức cao nhất (cấp IV, V). Đặc biệt, diện tích rừng phi lao phòng hộ trãi dài ven biển của tỉnh đang đứng trước nguy cơ cháy do thời tiết nắng nóng, thảm mục, thưc bì dưới tán rừng tích tụ nhiều./.