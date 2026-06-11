Phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammuane 1.000 lít dầu diesel cùng nhiều phần quà phục vụ công tác phối hợp bảo vệ biên giới. Ảnh: TTXVN phát Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Tham gia đợt tuần tra có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muồn cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan của hai tỉnh và lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Hin Nậm Nô.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng hai bên đã kiểm tra hiện trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới từ mốc 527 đến 529. Kết quả cho thấy các mốc giới được giữ nguyên trạng, không có dấu hiệu xê dịch hay hư hỏng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, nhân dân hai bên chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.

Sau khi kiểm tra, lực lượng hai tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, các đại biểu đánh giá thời gian qua lực lượng chức năng hai tỉnh đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muồn Đệt Sắc Đa Mạ Ni Khăm ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Hai đồng chí đề nghị các lực lượng bảo vệ biên giới tiếp tục tăng cường hợp tác, duy trì tuần tra song phương, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đồng thời bảo vệ hiệu quả hai vườn di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô.